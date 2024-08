Tania Zeng y Yusuf Dikec, los atletas de París 2024 que demuestran que la edad no es pretexto

Hay una frase muy popular que dice que “la edad es solo un número” y que mejor ejemplo de ello que Tania Zeng y Yusuf Dikec, dos de los atletas de mayor edad en estos Juegos Olímpicos de París 2024, quienes han demostrado que cuando se trata de talento, lo que menos importa son los años.

Para Zeng, que recién cumplió 58, estos fueron sus primeros Juegos Olímpicos. Nacida en China, pero con más de 30 años viviendo en Chile, la jugadora profesional de tenis de mesa es una de las deportistas más longevas en competir por una medalla olímpica este año y a pesar de que fue derrotada en las preliminares en la Arena Sur de París, dijo sentirse “feliz y agradecida” por la experiencia.

Dikec, de 51, también causó sensación en las redes. Y es que el tirado turco se ganó la admiración de todos luego de conquistar la presea de plata en la competencia de tiro deportivo. Su notable precisión y su actitud desenfadada le merecieron varios elogios de los internautas e incluso inspiró decenas de memes.

Ambos se unen a la lista de atletas veteranos que han decidido no abandonar la búsqueda de una medalla para su país confirmando que la edad no es impedimento para lograrlo. ¿Quiénes son Tania Zeng y Yusuf Dikec? Aquí te contamos más de ellos, sus historias y por qué se han convertido en ‘leyendas’ de París 2024.

Ella es Tania Zeng, la atleta de 58 años que debutó en París 2024

Tania Zeng nació en China y su nombre real es Zhiying, pero vive en Chile desde hace 35 años.

Madre, esposa e inmigrante, hoy la deportista está viviendo el sueño olímpico y aunque perdió frente a su rival libanesa, Mariana Sahakian, con un marcador de 4-1, la china-chilena tiene claro que mientras su cuerpo lo permita, ella seguirá compitiendo.

Tania Zeng o Tía Tania, como la llaman cariñosamente, lleva cuatro años representando a Chile en competencias de tenis de mesa, pero fue hasta los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 (donde ganó la medalla de bronce) que su historia se hizo popular entre el público.

Desde niña, Zhiying ya derrochaba talento, pues fue campeona en el Torneo Nacional Junior de Tenis de Mesa en su natal China. Según ha contado a medios internacionales, tenía tan solo 9 años cuando comenzó a entrenar y a los 12 ya era una jugadora profesional.

Antes de París 2024, Zeng ya había tenido la oportunidad de participar en la justa olímpica. En 1988 se perfilaba para competir en los Juegos Olímpicos de Seúl, pero un cambio en el reglamento hizo que cayera en el ranking nacional y sus aspiraciones se vieron frustradas.

De China a Chile

A los 22 años, Zeng se retiró del tenis de mesa para dedicarse a sus estudios, pero al poco tiempo recibió una invitación de un entrenador que residía en Chile, quien la invitó a trabajar en el país andino entrenando jóvenes.

“Me escribió y me dijo que Chile era tranquilo, que tenía playa y mar, un paisaje muy lindo y gente amable. No fue una decisión fácil. Me complicada el idioma y que quedara tan lejos. Mi padre estaba preocupado también, pero me fui igual”, contó para la BBC de Londres.

Zeng llegó a la ciudad de Arica, la cual se convirtió en su nuevo hogar. Formó una familia con su esposo y dos hijos y empezó a estudiar español. También se animó a emprender un negocio familiar: una empresa de muebles ubicada en Iquique, una localidad situada en el norte de Chile.

En 2020, en plena pandemia de COVID-19, su vida dio un vuelco. Desempolvó la mesa de tenis de su casa y de nueva cuenta empezó a jugar. Un año después, ya competía en campeonatos internacionales jugando contra los mejores del mundo.

Participar en estos juegos “ha sido un sueño hecho realidad”, confesó Zeng en una entrevista para EFE.

Yusuf Dikec, el tirador turco que se hizo viral en París 2024

En las últimas horas, Yusuf Dikec se ha vuelto una celebridad en estos Juegos Olímpicos de París 2024 y no es para menos.

A sus 51 años, el tirador turco se robó las miradas al conseguir la medalla de plata mostrándose impasible y con una mano en el bolsillo del pantalón, lo que llamó la atención de miles de personas que lo hicieron viral en las redes sociales.

Y es que mientras que sus oponentes utilizaban equipos especiales como gafas de precisión y protectores auditivos, Dikec no necesitó más que sus lentes graduados y tapones para los oídos, lo que generó una ola de comentarios, elogios y muchos memes.

Yusuf Dikec causó sensación al ganar la medalla de plata con una mano en el bolso en el pantalón. (Foto: @Olympics)

Algunas imágenes compartidas en X incluso contrastaron a Dikec con su oponente serbio Damir Mikec, quien utilizó un lente sobre el otro y un gran par de protectores en las orejas. El turco también fue comparado con personajes de ciencia ficción y hubo quien dibujó su versión en cómic y manga.

Dikec, que ha competido en los Olímpicos desde 2008, clasificó en el lugar 13 en la prueba individual, pero al final se llevó a casa la medalla de plata, la primera para Turquía en tiro deportivo. El tirador chino Liu Yukun fue el ganador del oro.

Con información de EFE y AP.