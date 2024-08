Le falta carne... y huevos: Restaurante de la Villa Olímpica París 2024 no convence a todos los atletas

Largas filas de espera, falta de carne o de huevos y las porciones pequeñas son algunas de las críticas que han referido los atletas sobre el restaurante de la Villa Olímpica en París 2024.

En este sentido, AFP cuestionó a las estrellas del deporte sobre la comida que han probado en ‘el restaurante más grande del mundo’, obteniendo comentarios que señalan sinsabores en los alimentos, así como mejoras constantes en la comida de París 2024, conforme pasan los días.

Tal es el caso de las declaraciones de la gimnasia estadounidense, Simone Biles: “No creo que nos sirvan comida francesa en la Villa como la que se puede comer en el exterior. Para los deportistas es un poco más... sano”.

Atletas critican al Restaurante de la Villa Olímpica

La también gimnasta estadounidense, Hezly Rivera, de 16 años, fue mucho más crítica: “No creo que esté muy bueno, al menos lo que nos sirven en el restaurante. Creo que la gastronomía francesa es buena, pero lo que nos sirven allí no creo que sea lo mejor. En cualquier caso es suficiente”.

Con una variedad de más de 500 recetas, los menús han sido creados pensando en la diversidad y las necesidades nutricionales de los deportistas. (Foto: Especial). (Especial)

Mientras que, el nadador hondureño, Julio Horrego, dijo a AFP: “el único problema es la falta de comida. Es un poco sorprendente”, pues narró que el domingo pasado ya no alcanzó huevos para desayunar y recalcó que no era un horario fuera del habitual (10:30 am, hora local). Aunque no han sido los únicos en opinar sobre los alimentos en París 2024.

En otros testimonios, el remero rumano, Iulian Chelaru, reveló que en los primeros días “no teníamos carne suficiente, pero ahora ya está mejor”.

¿Cómo es el menú del restaurante de la Villa Olímpica?

Gestionado por Sodexo Live!, una filial del gigante de la restauración colectiva Sodexo, el restaurante de la Villa Olímpica en París 2024 abrió sus puertas el 18 de julio con un total de 3 mil 300 asientos disponibles y un estimado de 40 mil servicios al día para los más de 10 mil residentes de la Villa ubicada en Saint-Denis, al norte de París.

Si bien, los números con los que opera ‘el restaurante más grande del mundo’ ya son de impacto, el trabajo de 24 horas al interior debe ser un completo reto para los encargados, pues recordemos que se crearon más de 550 recetas para la ocasión.

París 2024 ha recibido críticas por la falta de alimentos en el menú de la Villa Olímpica. (Foto: Olimpics.com).

Sin olvidar mencionar que hay una selección de menús de autor servidos en un edificio anexo e imaginados por grandes chefs como Amandine Chaignot, Alexandre Mazzia y Akrame Benallal.

Las recetas han sido elaboradas consultando a deportistas y profesionales de la nutrición, y buscan servir una cocina más vegetal y local, lo que ha llevado a los atletas a quejarse en los primeros días de la falta de pollo o huevos.

“Al principio no había grandes porciones, pero ahora ya está mejor”, añadió por su parte el nadador alemán Lucas Matzerath.

Restaurante de París 2024 se ajusta a la alta demanda

Sodexo explicó que las observaciones de los atletas se trataba de los ajustes de los primeros días: “Algunos productos como los huevos o las carnes son especialmente solicitados por los deportistas y se han reforzado los volúmenes, de acuerdo con París 2024. Desde entonces, las cantidades propuestas en esos productos permiten responder al conjunto de necesidades”, aseguró el grupo a AFP.

A la par, el proveedor oficial, Carrefour, afirmó no estar al corriente de “ninguna dificultad de aprovisionamiento”.

París Algunos atletas de los Juegos Olímpicos de París 2024 consideran que la comida de la Villa es más sana que en el resto de la ciudad. (Foto: EFE).

“Trabajamos de forma activa para adaptar nuestros aprovisionamientos al aumento de exigencias de los restaurantes de la Villa de deportistas, así como al consumo efectivo de los deportistas constatado en los primeros días”, insistió Sodexo, que añadió tomarse “muy en serio” los comentarios de los competidores.

Atletas toman medidas propias en París 2024

El equipo británico no esperó a esos ajustes e hizo venir desde la semana pasada a un chef adicional del Reino Unido para alimentar a sus deportistas. “A los atletas se les sirve carne cruda”, llegó a decir al diario The Times Andy Anson, director ejecutivo del Comité Olímpico Británico.

En redes sociales, varios deportistas comentan su día a día en la Villa y la calidad de la comida servida. Algunos se quejan de filas de espera, pero otros parecen apreciar los platos, como el nadador noruego Henrik Christiansen, que ha comentado su pasión por las magdalenas de chocolate.

Más allá de los menús, otros aspectos de la vida en la Villa Olímpica ligados a la “orientación ecológica” de los Juegos también han estado sujetos a críticas, como la falta de aire acondicionado o las camas en cartón, más fáciles de reciclar pero consideradas menos cómodas por algunos.