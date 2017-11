Esta Navidad, Disney se pondrá 'muy mexicano'

Disneylandia se pintó de tricolor al dar inicio con la temporada navideña en sus centros de atracciones en California, que como en años anteriores presenta tintes multiculturales y un fuerte acento latino.



Con toques mexicanos y latinos, arrancó la celebración Las fiestas comienzan aquí, que incluye el desfile "Viva Navidad", con las más llamativas expresiones de la cultura latina, recoge el espíritu de las celebraciones navideñas de la comunidad hispana, reflejadas también en sus comidas típicas.



Los toques mexicanos están en el “Disney ¡Viva Navidad!” con música de mariachi y bailarines de jarabe tapatío, enormes figuras típicas de un carnaval entremezclados con los personajes de Disney como Mickey, Minie, Pato Donald y Panchito de Mexico que se contonean en los bailes tipicos mexicanos.



El nuevo Holiday Sunset Concerts frente al enorme carrusel con el rostro de Mickey ofrece la música navideña, de blues y rock de Phat Cat Swinger y el ganador del Grammy el Mariachi femenil Divas en Paradise Park.



En las áreas de comida, se ofrecen platillos elaborados por un chef mexicano como los tamales de ternera a la plancha con salsa roja picante, cordero estofado con coliflor mediterranea, pay de camote, así como de fruta y nueces.



Según dijo el chef Juan Lugo, en el menú de comidas típicas latinas se ofrecerá la línea de platos mexicanos que incluyen "los tamales de ternera a la plancha con salsa roja picante, el mole rojo, la torta al pastor" y varios de los "dulces de la abuela".



El “Festival of Holidays”, regresa con las imágenes, sonidos y sabores de diferentes festividades culturales y mucha magia Disney. Descubre las celebraciones que inspiraron la Navidad, Hannukah, Diwali, Kwanza y en su momento el Día de Reyes.



En el llamado lugar más feliz de la Tierra también se ofrece una nueva diversión en "Cars Land", en donde los autos humanizados tienen toques con gorros navideños además de decoración a tono con el espíritu navideño. Los visitantes podrán disfrutar el nuevo Mater’s Jingle Jamboree y Luigi's Joy to the Whirl, junto con tradiciones festivas que regresan como ‘World of Color – Season of Light’ y el desfile "A Christmas Fantasy".



El espectáculo nocturno “World of Color – Season of Light” celebra el espíritu acogedor y entrañable de la Navidad, iluminando Paradise Bay con un despliegue de fantasía invernal que combina temas tradicionales de las fiestas con momentos memorables de los inolvidables filmes animados de Disney y Disney-Pixar.



En anticipación del estreno del nuevo filme de Disney-Pixar “Coco”, los visitantes podrán disfrutar la experiencia "Coco Sneak Peek", un avance de la película en el teatro Bug’s Life del 5 de noviembre de 2017 al 7 de enero de 2018, mientras las decoraciones y mercancía que se verán por todo “A bug’s land”.



Como detalle especial para estas fiestas, Haunted Mansion se convierte en Haunted Mansion Holiday, celebrando el choque entre la Navidad y Halloween, con Jack Skellington y sus amigos del filme “Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas”.



Media docena de proyectores de láser se combinan con casi 20 proyectores de alta definición en “World of Color-Season of Light” para iluminar Paradise Bay en Disney California Adventure. Esta fantasía resplandeciente combina temas clásicos de las fiestas con momentos de películas entrañables de Disney y Disney Pixar.



Los parques de Disneylandia y Disney Adventure se vieron llenos por la presencia de miles de asistentes este fin de semana.



Con información de Notimex*