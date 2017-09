¿Quieres tomar un curso de Harvard en línea? Ellos lo ofrecen gratis y en español

La educación de alta calidad y el acceso a las universidades de prestigio alrededor del mundo parece ser un privilegio para pocos.



En 2012 y con la intención de que cualquier persona del mundo acceda a la educación de calidad, la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachussetts crearon edX, la plataforma en línea que a partir de este 6 de septiembre presenta su versión en español.



"Tenemos cerca de 13 millones de estudiantes conectados a edX en el mundo, de los cuales 2 millones viven en Latinoamérica y casi 400 mil son de México. Así que decidimos lanzar una versión en español por la alta demanda de hispanohablantes que pueden acceder a los cursos a un precio muy accesible: gratis", dijo Anant Agarwal, CEO de la firma.



EdX es una organización sin fines de lucro que ofrece más de mil 400 cursos de universidades como Harvard, Oxford, MIT, entre otras prestigiosas instituciones en todo el mundo.



Con la creación de la plataforma en español, que incluye todos los cursos de la plataforma traducidos, se integraron 130 creados por universidades de México, España, Guatemala, Colombia y Argentina. En el caso del país, el Tecnológico de Monterrey y la SEP fueron proveedores de la plataforma.



Además de los cursos, edX ofrece programas llamados Micro Masters en los que se prepara al estudiante para estudiar una maestría. Todo el contenido de edX es gratuito, excepto cuando el alumno requiere obtener un certificado original emitido por la institución.



"Todo el contenido está disponible de manera gratuita. Si vas a edX aprendes gratis, pero si quieres un certificado debes pagar por ese certificado. Por ejemplo, tomas un curso de Programación Digital por la Boston University y lo haces sin costo, pero si quieres tomar las lecciones y al final obtener un Certificado de Micro Master emitido por la BU debes pagar mil dólares", explicó Agarwal.



"Lo importante es que hoy puedes tomar si quieres un Master Degree completo en línea, no importa si estás en México o Mumbai, y esa es la misión que tenemos, la de acercar la educación a cualquier persona que tenga la intención de prepararse y crecer", dijo.



Anant explicó que el 30 por ciento de los usuarios de edX en el mundo son docentes.



Los cursos más populares en México son "La guía de preparación para el examen TOEFL", "Introduction to Computer Science" de la Universidad de Harvard, el curso básico de Excel por la Universidad de Valencia, "Introduction to Linux", creado por dicha compañía y "Academic and Business Writing" de Berkeley.