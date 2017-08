"Háganlo, crean en ustedes y podrán cambiar al mundo": Malala

El 15 de enero de 2009 Malala Yousafzai se levantó con la noticia de que ya no podía ir a la escuela. En ese momento, creyó que era el fin de sus sueños.



El hecho marcaría su vida pero para bien, en ese momento ella decidió alzar la voz a favor de las mujeres y las niñas de Swat, su comunidad, y de toda Pakistán.



Actualmente, Malala fue admitida en la Universidad de Oxford. La lucha de la activista y Premio Nobel de la Paz en 2014 continúa y considera que los jóvenes son quienes tienen el potencial de alzar la voz y hacer un cambio.



"A veces creemos que necesitamos convertirnos en Primer Ministro para cambiar al mundo, pero ustedes pueden hacerlo. Lo que hagan, todos y cada uno de los pasos que den, el creer en sí mismos, seguir sus sueños, especialmente a las jóvenes les digo, háganlo, crean en ustedes y podrán cambiar al mundo", dijo durante su visita al país.



"Esa es la educación que merecemos. Muchas mujeres ni siquiera saben que merecen equidad, piensan que por ser mujer así deben ser tratadas y reprimidas, con la educación aprenden que no, que pueden defenderse", agregó.



"Todas las tecnologías disponibles las pueden utilizar para estar más informados en derechos de la mujer, igualdad y educación. En los últimos 30 años no era posible pero hoy existen muchas maneras de ayudar a todos, la juventud tiene el potencial de hacer mucho más", indicó.



La joven paquistaní sobrevivió a un atentado por defender la educación de las niñas en su país. Tenía 15 años cuando un talibán le disparó en la cabeza en el autobús que la llevaba a la escuela en el valle de Swat. A los 17 años, se convirtió en la persona más joven en recibir un Nobel, cuando se le entregó el Premio Nobel de la Paz.



Frente a casi 3 mil jóvenes alumnos del Tec de Monterrey, Malala los exhortó a emprender y alzar la voz para generar un cambio, poniendo como ejemplo su tenacidad.



"Los talibanes tenían miedo a la educación, la voz de una niña de 11 años los asustó, eso demuestra que las acciones que emprendan van a generar un cambio, quizá no lo noten, pero harán un cambio significativo".



Con respecto a convertirse en Primer Ministro de Paquistán en el futuro, dijo que no tiene interés, y que no está segura de lo que hará una vez concluida la universidad. De lo que está segura, independientemente del trabajo que lleve a cabo, es de que su lucha a favor de la educación y las mujeres nunca se detendrá.



Al escuchar la palabra "niñas", lo primero que le viene a la mente es "Poder"; y con respecto a la educación, la posibilidad de hacer un cambio.



Indicó que enfocará el 100 por ciento de su atención en su carrera universitaria, pero que a la par creó el Fondo Malala, con el que pretende pugnar por la educación mundial y que las mujeres que están siendo desplazadas, dando apoyo a escuelas en Líbano y Paquistán para niños que no tienen acceso a la educación.