Un vistazo a las 5 predicciones tecnológicas para 2018

Nuevo año, nuevo equipo.



El 2017 fue un magnífico año para la industria de la tecnología, salpicado por buenos gagdets, mejoras confiables y descargas espectaculares. ¿Qué cosas excitantes traerá consigo el 2018?



Aquí te mostramos algunas predicciones para el inicio del año.



Realidad aumentada en tu bolsillo

​

La realidad virtual podría apoderarse del mundo. Pero conectar los audífonos para ver juegos o videos de 360 grados no ha signifcado el gran éxito que muchos esperaban.



En 2018, gran parte de esta tecnología finalmente podría volverse una cotidianidad con un dispositivo que puedes tener en tus manos: un smartphone.



La realidad aumentada superpone imágenes digitales y los dispositivos podrían tener una poderosa tecnología AR para que cualquier persona con un aparato lo suficientemente rápido pueda probarlo. Por ejemplo, con el ARKit de Apple, las app de iOS pueden trazar un mapa de una habitación y usar una iluminación realista y cambiante para hacer que los objetos se mezclen mejor en una escena.



La tecnología AR podría cambiar las compras y las selfies en el siguiente año, sin tener una gran computadora.



Robots 'callejeros'

​

​En el próximo año, los robots finalmente saldrán a las calles y no, no será para rebelarse contra sus humanos (al menos no en 2018).



Diversas compañías han desarrollado robots que recorren los pasillos de hoteles y hospitales, que controlan el crimen en los centros comerciales o simplemente hacen la entrega de un burrito a un par de cuadras de distancia. Estos robots usan GPS, sensores y cámaras para navegar por el mundo sin eliminar a los transeúntes.



Sin embargo, ya se han registrado reacciones violentas. Un robot de seguridad desplegado por el SF SPCA de San Francisco (Organización que se dedica a dar hogar a los animales) para 'limpiar' personas sin hogar en torno a su propiedad, fue aparentemente derribado y manchado con heces por vecinos molestos.



San Francisco aprobó recientemente regulaciones para limitar el número de robots en las calles. Pero estos ayudantes rodantes probablemente ganarán mucho más terreno , si pueden evitar caer en problemas.



Casa inteligentes que abren la puerta a los extraños

​

Si no estás en casa, eso no significa que las empresas tecnológicas no puedan pasar y dejar tu pedido de la cena o un paquete que hayas encargado.



Amazon lanzó una extraña categoría a principios de 2017 con un servicio que permite a los repartidores acceder a tu hogar a través de un (des)bloqueo inteligente especial.



Voz en todos las bocinas



La fiebre de Alexa se ha extendido y la mayoría de los gigantes de tecnología ya desarrollan sus propios asistentes de voz. Están lanzado asistentes que acompañarán por siempre a todos tus dispositivos y aparatos.



En 2018, compañías como Amazon y Google buscarán crear un ecosistema de voz para ti. Luego de que Google prohibiera a Amazon incluir a YouTube en el Echo Show, Amazon finalmente cedió y aceptó el hardware de Google. Se prevé un estire y afloje similar sobre los servicios en las plataformas de voz. Antes de que finalice el 2018, es posible que debas ser fiel a Alexa, Siri, Cortana o el Asistente de Google.

​

Cambios en tu factura de internet



Lo más probable es que ahora pagues una tarifa mensual fija por tu conexión a internet. Algunas empresas cobran precios diversos dependiendo de la velocidad de internet, sin limitar tus sitios de navegación.



La reciente reforma de las reglas de Red Neutra en Estados Unidos ha abierto puertas para que los proveedores de servicios de internet experimenten con diferentes tarifas.



Podría pasar que aumenten los precios por ciertas modalidades de Netflix y Amazon Prime Video, o quizá, hasta las redes sociales podrían tener un precio mensual adicional.



Cualquier cambio sería pequeño al principio, ya que las empresas están evaluando las reacciones de los clientes frente a la competencia.