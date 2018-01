Uber será rentable… en tres años

Uber Technologies, cuyas pérdidas se han acumulado en la búsqueda del crecimiento en todo el mundo, será rentable en tres años a medida que madure su negocio y la empresa gane las recompensas de las inversiones en áreas como vehículos autónomos, dijo el presidente ejecutivo Dara Khosrowshahi.



Cambiar la trayectoria financiera de la firma sería un cambio dramático para el servicio global de transporte que pierde miles de millones de dólares al año. En declaraciones al editor en jefe de Bloomberg News, John Micklethwait, en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Khosrowshahi dijo que, incluso mientras sigan siendo agresivos con la expansión, está encontrando maneras de ser más eficiente.



El negocio central de viajes compartidos puede ser rentable “dentro de tres años”, dijo, al tiempo que advirtió que “continuaremos haciendo inversiones muy agresivas”.



Durante el tercer trimestre, la firma perdió 1.46 mil millones de dólares, por encima de 1.06 mil millones durante el periodo anterior.



Con casi seis meses al frente de Uber, Khosrowshahi intenta revertir lo que ha sido un momento de agitación sin precedentes. La compañía se enfrenta varias investigaciones gubernamentales, acusaciones de acoso sexual y una creciente competencia de rivales de todo el mundo.



Khosrowshahi dijo que su objetivo para 2018 es “volver a la normalidad” tras los desafíos que dejó el ex-CEO Travis Kalanick.



“El crecimiento vertiginoso puede ocultar problemas culturales”, reconoció el CEO de Uber.



Khosrowshahi señaló que la compañía estaba invirtiendo fuertemente en tecnología de conducción autónoma y que comenzaría a introducir los vehículos sin conductor en algunas ciudades dentro de 18 meses. Al principio, los vehículos solo transportarán pasajeros en rutas seleccionadas, luego se expandirán a medida que el software y los sistemas de mapas mejoren.



OPI A LA VISTA



Khosrowshahi ha dicho que quiere llevar a Uber a la bolsa el año próximo, un proceso que abriría el desempeño financiero de la empresa a un mayor escrutinio. La compañía recientemente finalizó un acuerdo que convierte al conglomerado tecnológico japonés SoftBank Group en su mayor accionista.



Rajeev Misra, un ejecutivo de SoftBank que se unió al directorio de Uber, sugirió en una entrevista reciente con el Financial Times que Uber se enfoque en sus principales mercados, como Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Australia. En la entrevista en Davos, Khosrowshahi no estuvo de acuerdo y dijo que la compañía se inclinaría a expandirse.



Desde que asumió el cargo de CEO, Khosrowshahi se ha enfocado en mejorar la imagen de la compañía. Señaló que la firma debe trabajar más de cerca con los reguladores en lugar del enfoque más combativo que marcó la era de Kalanick.



La industria tecnológica enfrentará un mayor escrutinio, especialmente porque produce cambios en el transporte y otras áreas que afectan la seguridad de las personas, dijo Khosrowshahi. La regulación es “apropiada”, consideró.



El CEO de Uber señaló que originalmente era más escéptico con respecto a los autos sin conductor, pero que lo habían convencido. Predijo que la tecnología avanza tan rápido que un niño nacido hoy no necesitará aprender a conducir. Aunque reconoció que el público en general todavía tiene que lidiar con el impacto de la tecnología, particularmente cuando hay accidentes.



Khosrowshahi dijo que ha estado trabajando para cambiar la grosera cultura corporativa de Uber. Elogió a la exingeniera de Uber Susan Fowler, quien escribió una publicación en un blog sobre la cultura sexista de la compañía que condujo a una investigación en la empresa y a un debate más amplio sobre el tratamiento de las mujeres en Silicon Valley. Consideró que las consecuencias fueron difíciles, pero que fue “una de las mejores cosas que sucedieron en Uber” debido a los cambios que produjo.



Uber informó el martes que contrató a Bo Young Lee como director de diversidad e inclusión, una medida que fue adelantada por el sitio de tecnología Recode. En Davos, Khosrowshahi señaló que la compañía todavía tiene trabajo por hacer para que su cultura sea más acogedora para las mujeres.