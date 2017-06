Uber perdió 708 millones de dólares en el primer trimestre

HONG KONG.- El servicio de transporte Uber reportó este jueves pérdidas multimillonarias en el primer trimestre a pesar de que sus ingresos están aumentando.



La empresa con sede en San Francisco avisó que sus pérdidas se redujeron a 708 millones de dólares, comparado con 991 millones en el período anterior.



Uber le dijo a The Associated Press que había recibido ingresos por 3 mil 400 millones de dólares en ese período, un aumento de 18 por ciento con respecto a los primeros tres meses del año pasado.



La empresa por ahora no está cotizada en el mercado, pero está considerando dar en venta sus acciones.



“La reducción de las pérdidas en el primer trimestre nos coloca en un buen camino hacia la recaudación de ganancias”, dijo la empresa en un comunicado.



Uber está además buscando a alguien que reemplace a su director de finanzas Gautam Gupta, quien es el ejecutivo más reciente en abandonar la compañía. Gupta estuvo en la empresa cuatro años pero nunca fue promovido a gerente general de finanzas.



En meses recientes, la empresa ha perdido también a su presidente, su director de comunicaciones y a otros ejecutivos, en momentos en que encara demandas por agresión y discriminación sexuales.



