Twitter le dice adiós a los 140 caracteres

Twitter Inc. anunció este martes que los usuarios pueden enviar tuits con hasta 280 caracteres, el doble del límite actual, el último intento de la compañía de redes sociales para revivir el crecimiento anémico de los usuarios.



El lanzamiento incluye todos los idiomas, excepto japonés, coreano y chino. Twitter señaló que esos idiomas asiáticos pueden transmitir aproximadamente el doble de información en un personaje en comparación con muchos otros idiomas.



La compañía comenzó a probar el límite de tuit más largo con un pequeño grupo de usuarios en septiembre. Twitter descubrió que las personas con el límite de caracteres expandido gastaban menos tiempo editando sus tuits. Esas personas también obtuvieron más seguidores, pasaron más tiempo en la plataforma e interactuaron más con otros usuarios en el servicio, agregó la compañía.



"Vimos cuando las personas necesitaban usar más de 140 caracteres, tuiteaban más fácilmente y con más frecuencia", escribió Aliza Rosen, gerente de productos de la compañía en un blog. "Más espacio hace que sea más fácil para las personas encajar pensamientos en un tweet, para que puedan decir lo que quieren decir y enviar tweets más rápido que antes".



El límite de 140 caracteres es una reliquia de una era tecnológica previa. Ese fue el máximo que cabía en los mensajes de texto móviles cuando el servicio comenzó en 2006, antes de la adopción masiva de teléfonos inteligentes.



Ahora con dispositivos más avanzados, no existe un límite técnico en el tamaño de los tuits. Algunos tuiteros piensan que la brevedad es el alma del servicio y se preocupan porque la forma más larga arruinará lo especial. Sin embargo, muchos de los 330 millones de usuarios activos mensuales de Twitter ya estaban llegando al límite mediante la vinculación a piezas más largas, tomando capturas de pantalla de historias completas y enviando transmisiones en vivo para completar las ideas.



Twitter espera que el límite más largo haga que su servicio sea más accesible para más personas. Es un destino popular para periodistas, políticos y famosos, pero la compañía no ha logrado llegar a un público más general como Facebook Inc.