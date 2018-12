Tu coche de alta tecnología es un imán para los hackers

Usar Uber o similares es una excelente manera de moverse. Desafortunadamente, piratas informáticos están de acuerdo, explotando las debilidades en aplicaciones para usar “viajes fantasma” con el perfil de otra persona.

De viajes así a robos de vehículos y control inalámbrico de vehículos, los ataques contra vehículos inteligentes se han multiplicado por seis en los últimos cuatro años, según una investigación de la plataforma de seguridad cibernética Upstream Security Ltd.

Si bien las empresas han tomado nota, Car2Go de Daimler AG ha reforzado las medidas de seguridad después de que hackearan un número limitado de cuentas, los riesgos relacionados con la ciberdelincuencia de los vehículos solo empeorarán. Se pronostica que los autos conectados se duplicarán a 775 millones para 2023, según Juniper Research, lo que amplía el conjunto de características como aplicaciones para encender la calefacción de forma remota y conexión de teléfonos inteligentes a través de Bluetooth.

“Cada nuevo servicio conectado a un vehículo es un nuevo punto de entrada potencial para los piratas informáticos”, escribió Upstream en un informe publicado este mes. “Los peores escenarios son la pérdida de ganancias comerciales, robo, privacidad de datos o daños a la propiedad”.

Los fabricantes de automóviles buscan servicios digitales como fuentes de ingresos adicionales potencialmente lucrativas, además de seguir el ritmo de la creciente competencia de empresas como Uber.

Las plataformas de autos compartidos carecen de protección adecuada, dijo el proveedor de ciberseguridad y antivirus Kaspersky Lab luego de probar 13 aplicaciones de Rusia, Estados Unidos y Europa. La mayoría de ellas permitieron contraseñas débiles, no protegieron contra la ingeniería inversa y no pudieron detener los intentos de phishing, según un informe de julio que no mencionó los servicios probados.

En la carrera por frustrar a los ciberdelincuentes, los fabricantes de automóviles invitan regularmente a expertos en software para que prueben la robustez de sus configuraciones.

Uber dice que ha introducido funciones de seguridad como la verificación de inicio de sesión en dos pasos, ya que estafadores en China utilizaron cuentas falsas para realizar viajes gratuitos.

“Tenemos sistemas completos y organizaciones en Uber que son capaces de detectar este tipo de actividad fraudulenta”, dijo Uber a Bloomberg News en un comunicado. “Los delincuentes seguirán intentando nuevas formas de obtener lo que quieren y debemos responder constantemente a sus técnicas en evolución. La lucha contra el fraude nunca termina”.