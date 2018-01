¿Te ofrecieron Spotify Premium gratis un año? ¡No aceptes, es un fraude!

Un nuevo caso de phishing circula vía WhatsApp, ahora bajo el nombre de la plataforma de música on demand Spotify.



El fraude se envía mediante un mensaje de texto que indica que Spotify está donando un año de cuenta Premium gratis, acompañado de una liga. Dicha liga redirecciona al usuario a una supuesta página de Spotify que señala que la promoción es “únicamente válida por hoy” y la cantidad de cuentas que aún están disponibles para regalar.



Posteriormente se solicitan datos personales y bancarios del usuario, que es donde inicia el robo de información.



La firma confirmó que se trata de un mensaje fraudulento y señaló que actualmente no promueve ningún tipo de promoción u oferta sobre su servicio Premium.



"Spotify ya está analizando este caso con el equipo responsable y pide que los usuarios de la aplicación no accedan al enlace enviado por mensaje. Spotify aclara que no está promoviendo ninguna oferta Premium vía WhatsApp", dijo a EL FINANCIERO, tras una consulta respecto al caso.



Spotify Premium es el servicio sin publicidad que ofrece la firma con un costo de 99 pesos al mes posterior a los 30 días gratis de prueba.