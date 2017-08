6 soluciones mexicanas para tener casas más inteligentes

INTELHOUS

Esta opción acciona desde tu celular los focos, el sistema de riego del jardín y electrodomésticos, como la cafetera y el horno.



Funciona mediante un dispositivo modular que cuesta 450 pesos y una plataforma móvil disponible para Android, que permite controlar tus aparatos sin importar que no estés en casa.



El módulo, una especie de enchufe inteligente, requiere estar conectado al WiFi del hogar.



Además da información sobre el consumo eléctrico que genera cada aparato para identificar patrones de ahorro.



“Nuestro dispositivo cuenta con un sensor que conectado al WiFi puede monitorear el consumo eléctrico de los focos y electrodomésticos, además de darle al usuario la oportunidad de prenderlos y apagarlos con el smartphone”, dijo a El Financiero Diego Cruz, cofundador de la startup.



TIANGUIFY

Esta startup trabaja en la Ciudad de México con vendedores de la Central de Abasto. Su fundador, Édgar Vázquez, explicó que recibe los pedidos mediante su app y genera rutas para el día siguiente. “Nosotros vamos a la Central de Abastos, escogemos la fruta y la verdura, y la entregamos. Puedes pagar en efectivo o con tarjeta. Tenemos convenio con los vendedores, el precio que ellos nos dan es el mismo que ponemos y tiene un costo de envío de 49 pesos”, señaló en entrevista.



Están en pláticas con proveedores de Puebla, con la posibilidad de expandirse para el cierre de este año.



La app se encuentra disponible para iOS y Android.



SIN LLAVE

Sin Llave te permite abrir todas las puertas de tu casa con una aplicación móvil.



Trabaja con un dispositivo que se puede comprar desde la página SinLlave.com. Posteriormente un técnico acude al domicilio y se realiza una cotización, que va de 350 a mil 550 pesos dependiendo el número de puertas y mecanismos que se instalarán.



Lo más sencillo es hacerlo en portones que ya tenían una instalación eléctrica previa, ya que únicamente se adapta con la intención de eliminar controles o tarjetas de seguridad.



“Cuando se trata de una puerta convencional de la casa, la instalación es más compleja. Instalamos una chapa eléctrica donde puedes usar tu llave tradicional pero también nuestra plataforma. En el borde de la puerta se instala este mecanismo y para ese sí se requiere que acuda un ingeniero”, indicó en entrevista Moisés Trejo, CEO de la startup.



LEOPARK GARAGE

Leopark Garage es un dispositivo que se sincroniza con los móviles para abrir el garaje.



“Se instala un dispositivo muy barato que puedan abrirlo todos. En lugar de darle un control a cada miembro de la familia que cuesta alrededor de 700 pesos cada uno, el nuestro cuesta 800 pesos pero funciona para todos”, explicó Juan Almaguer, fundador de la startup.



Este dispositivo cuenta con una aplicación para iOS y Android.



SMABILITY

Esta plataforma ofrece monitorear en tiempo real el consumo de gas y emite alertas cuando se requiere cargar el tanque estacionario.



Smability instala el dispositivo ‘Push to Gas’, cuyos sensores conectados a internet envían información a la nube para que en una computadora de escritorio, y próximamente en un smartphone, el cliente pueda consultarla.



“Básicamente la información que provee es cuánto gas tiene el tanque en porcentaje, en litros y la última actualización del precio de acuerdo con su zona junto con una gráfica histórica de consumo”, señaló Octavio Jiménez, fundador de la firma.



“Te recargan el gas y se dibuja un máximo, y el usuario ve cómo va bajando hasta un mínimo donde le indicamos que debe pedir más gas. Mandamos notificaciones al mail, donde indicamos que se tiene un nivel crítico de gas, y notificación vía SMS”, agregó.



VIDEOVIGILANCIA EN TUS MANOS

La empresa Ezviz lanzó tres cámaras compatibles con una app para Android y iOS con la que podrás monitorear lo que pasa en tu casa.



La Huzky Dome se instala en el techo y resiste climas extremos; Mini 360 Plus da una visión completa de una estancia, y Mini O es la más pequeña y discreta. Las tres cuentan con visión nocturna y tienen un sensor que detecta movimientos abruptos y envía alertas a tu móvil. También puedes ver lo que sucede en vivo y tomar videos o fotos.



“Imagina que tus hijos siempre llegan a la casa a las 15:00 horas, por poner un ejemplo. Tú puedes configurar la cámara para que te envíe una notificación a esa hora y puedes mirar el video, o iniciar la grabación durante un periodo determinado que tú configures para poder ver lo que sucedió en una sala en particular de tu casa”, dijo a El Financiero Liz Van Dyke, gerente de ventas de la empresa.

: