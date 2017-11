Skype desaparece de tiendas de apps en China

Skype, el servicio de telefonía y video por Internet propiedad de Microsoft, desapareció este martes de varias tiendas de aplicaciones para teléfonos inteligentes en China, incluida la de Apple.



La aplicación no está disponible en la tienda de aplicaciones en chino de Apple y de Xiaomi, un fabricante local de teléfonos que usa el sistema operativo Android. El servicio todavía parece funcionar dentro del continente.



El Ministerio de Seguridad Pública notificó a Apple que varias aplicaciones de protocolo de voz por internet (VoIP) no cumplen con la legislación local y que las aplicaciones han sido retiradas de la tienda de China, dijo una portavoz del fabricante de iPhone. Las aplicaciones están disponibles en otros mercados.



China ha estado tomando medidas enérgicas contra los servicios de mensajes a medida que el Partido Comunista aumenta sus controles sobre las comunicaciones en el país.



El servicio encriptado de WhatsApp ha sido bloqueado periódicamente en China, mientras que en el país no se puede acceder al sitio web de su propietario, Facebook. Twitter y Google también están prohibidos en ese país.



"La versión iOS de Skype se ha eliminado temporalmente de la tienda de aplicaciones en China. Estamos trabajando para restablecer la aplicación lo antes posible ", dijo Microsoft en un comunicado.



El diario The New York Times informó previamente de la desaparición de las aplicaciones.



Entre otras acciones adoptadas por China se encuentran una represión contra las redes privadas virtuales (VPN), servicios que evaden las restricciones de censura al enrutar el tráfico web al exterior.



El Gobierno ordenó a las firmas telefónicas estatales que prohíban a las personas el uso de VPN no autorizadas, dijeron anteriormente personas familiarizadas con el tema.