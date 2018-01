Samsung Pay llega a México. Aquí te decimos qué es y cómo funciona 

Samsung quiere desaparecer las tarjetas bancarias. Este miércoles presentó una billetera digital con la que los usuarios podrán pagar a través de sus teléfonos inteligentes en comercios que cuenten con una terminal Visa o Mastercard.



Lo primero que necesitas es contar con una cuenta de American Express, Banorte, Banregio, Citibanamex, HSBC y Santander con sus tarjetas de marca Mastercard y Visa.



Además debes instalar la aplicación de Samsung Pay. Ésta funciona mediante tres pasos: primero deslizar para abrir la función de pagos, posteriormente validar mediante huella digital, y tercero pagar presentando el teléfono junto a una terminal. El pago no se efectúa sin la validación de huella digital.



La plataforma busca ser una opción más segura que las tarjetas convencionales y evitar fraudes.



En entrevista para EL FINANCIERO, Francisco Martínez, gerente senior de Servicios de Valor Agregado de Samsung, explicó que la principal ventaja de esta billetera digital es la 'tokenización' que se efectúa al sincronizar tu tarjeta, lo que evita comprometer información sensible.



"Los fraudes con esta billetera son tendientes a cero. El sistema de 'tokenización' es sustituir la información sensible del plástico, es decir los 16 dígitos más tu fecha de vigencia y el código de seguridad, susceptible a ser robada o filtrada en línea, por un código único dentro del dispositivo móvil", explicó.



Para que funcione se utiliza la tecnología NFC (Comunicación de Campo Cercano) y MST (Magnetic Secure Transmission) (comúnmente conocida como NFC) que emulan la acción de deslizar la tarjeta por la banda magnética de la terminal.



."Cifras oficiales hablan de que existen en México cerca de 25 millones de tarjetas bancarias cuando somos 120 millones de mexicanos, pero por otra parte hay 113 millones de dispositivos móviles. Entonces ahí hay una disparidad importante donde vemos que Samsung Pay puede fomentar la adopción de este medio de pago, disminuir el uso de efectivo y aportar en materia de inclusión financiera", dijo Martínez.



"Para este sistema de pagos, la seguridad es una prioridad. Samsung Pay es más seguro que cualquier tarjeta de crédito porque mantiene la información privada del usuario protegida, haciendo uso de verificación de datos biométricos", dijo durante la presentación HS Jo, presidente de Samsung en México.



Samsung Pay estará habilitado para el Galaxy Note 8, Galaxy S8 y S8 Plus; Galaxy S7 y S7 Edge; Galaxy S6 Edge Plus; Galaxy Note 5; Galaxy A5; Galaxy A7; Galaxy A9 2016; Galaxy A3 2017; Galaxy J5 Pro y Galaxy J7 Pro y los recién presentados Galaxy A8 y A8 Plus, que estarán a la venta desde el 26 de enero, lo que significa un impacto a alrededor de dos millones de dispositivos de la marca.



Actualmente es utilizada en 20 mercados del mundo desde su primer lanzamiento en 2015. Francisco Martínez dijo que en Corea del Sur y Estados Unidos, primeros países donde se lanzó, es utilizado por 6 millones de usuarios y al cierre de 2016 se efectuaron transacciones por 10 mil millones de dólares en dichos países con esta plataforma.