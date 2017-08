4 novedades de la más reciente actualización de Google Maps

PARA QUE NO PIERDAS LA VISTA DEL CAMINO

Una de las quejas más frecuentes de los usuarios era no poder leer un mensaje o enviar una nota de voz en otra aplicación mientras se utiliza la navegación GPS de Maps. Para que no dejes de ver el camino mientras utilizas otra app, el navegador incluirá la función Picture in Picture (PiP) o Imagen sobre imagen.



Esto permite anclar una pantalla en el teléfono con otra aplicación abierta y dejarla fija, mientras seguimos operando el móvil. Esta función ya la utilizan aplicaciones como Facebook, cuando se requiere seguir mirando el timeline mientras se reproduce un video, por ejemplo.