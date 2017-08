Netflix apuesta a los superhéroes en su primera adquisición

Netflix anunció la primera adquisición de su historia, al comprar una editorial de cómics y recurrir a una estrategia que también ha sido popular entre los grandes estudios de Hollywood durante años: los superhéroes.



Netflix aceptó comprar Millarworld, la editorial detrás de personajes e historias como "Kingsman" y "Old Man Logan", por un monto no revelado, dijo la compañía este lunes en un comunicado.



Netflix y el fundador de Millarworld, Mark Millar, producirán conjuntamente películas, series y programas infantiles basados ​​en personajes de cómics para el servicio de streaming, mientras que la editorial continuará haciendo cómics bajo la marca de Netflix.



Millar, que dirige la compañía con su esposa, Lucy, desarrolló previamente cómics para Marvel de Walt Disney que inspiraron la primera película de "Avengers" (Los vengadores), "Captain America: Civil War" (Capitán América: Civil War) y "Logan", según el comunicado.



Netflix, con sede en Los Gatos, California, ya transmite shows populares de superhéroes a través de Marvel, que produce "Daredevil" y "Jessica Jones". Netflix también tiene los derechos de streaming de nuevas películas de Marvel a través de un acuerdo más grande con Disney.



Netflix, antes un participante ajeno a la industria, se ha convertido en una de las fuerzas más poderosas de la industria de la televisión y está dedicando más atención a las películas, a medida que las compañías de medios rivales retienen cada vez más su contenido porque la popularidad del servicio de streaming amenaza sus cadenas de televisión.



Al adquirir Millarworld, Netflix se está protegiendo contra la posibilidad de que Disney no renueve su acuerdo y Marvel deje de hacer shows para Netflix.



La empresa se ha endeudado para financiar la producción de películas y programas de televisión, junto con shows que licencia de otros productores. Netflix también está comenzando a experimentar con artículos de consumo como juguetes y ropa, por lo que la compra de la propiedad intelectual de cómics de Millarworld encaja muy bien.



Los estudios de Hollywood como Warner Bros., Sony Pictures y Disney han estado explotando las franquicias de superhéroes por años, desde DC Comics hasta Marvel, a veces con resultados mixtos. Las conocidas series de muchos estudios no han satisfecho las expectativas este año y los espectadores estadounidenses están mostrando signos de fatiga con las secuelas de superhéroes.



Sin embargo, algunos personajes frescos han demostrado ser un éxito entre las audiencias. "Mujer maravilla", el cuarto episodio de Warner Bros. de la serie DC Extended Universe, y Guardianes de la Galaxia Vol. 2 de Disney tuvieron buenos resultados en la taquilla estadounidense.



Las acciones de Netflix caían 0.4 por ciento a 179.47 dólares a las 11 de la mañana en Nueva York.