¿Por qué atacan los hackers?

Cuando se habla de hackers muchas veces se piensa que la única motivación por la que actúan tiene que ver con el dinero, pero estos piratas informáticos tienen motivaciones tan variadas como la política o tan humanas como estar enojado.



Raconteur, una compañía especializada en el periodismo de datos y las infografías, elaboró un gráfico en el que revela las razones por las que atacan los hackers, basándose en estudios globales elaborados a través de largas conversaciones con víctimas de ciberataques.



De acuerdo con la infografía, que mantiene el anonimato de las víctimas, el 41 por ciento de los ataques fueron pago de rescate (que podría considerarse como extorsión) o ransom, que, según la firma de ciberseguridad McAfee, se refiere a cuando los hackers encriptan tu PC, dispositivos móviles o tus archivos y para recuperar la información, los piratas informáticos te piden un rescate.



Mientras que el 27 por ciento fue robo interno de información. De acuerdo con Intel, esto se refiere a cuando empleados, contratistas o partners de negocios roban de manera intencional información de una compañía que puede causar daño a otros empleados o a consumidores de la organización, así como a sus partners o la reputación de la firma.



Otro 26 por ciento se atribuye a motivos políticos y un porcentaje igual a una motivación de competencia.



El 24 por ciento se atribuye a una ciberguerra. De acuerdo con el reporte de McAfee “In the Crossfire. Critical Infraestructure in the Age of Cyber War", realizado con una encuesta a 600 ejecutivos de Tecnologías de la Información (TI) y de seguridad, los propietarios y operadores de infraestructura crítica informan que sus redes de TI están bajo ciberataques seguidos, a menudo por adversarios de alto nivel. El impacto de tales ataques es a menudo severo, y su costo es alto y soportado ampliamente.



Por otro lado, un 20 por ciento de los ciberataques se atribuyó a un usuario enojado y un 11 por ciento se desconoce la razón.



Verizon, en su Informe de Investigación de Incumplimiento de Datos 2017, desglosa los motivos de los piratas informáticos de forma diferente. Usando tres categorías más amplias "financiero", "espionaje" y "diversión, ideología o rencor".



IMPACTO ECONÓMICO



Independientemente de cuál sea el motivo, su impacto económico es severo, en 2016 causaron a la economía daños por 450 mil millones de dólares, y se prevé que este número seguirá aumentando a medida que más dispositivos se conecten a internet.



Esta cifra es más grande que el tamaño de economías como Emiratos Árabes Unidos (371 mil millones de dólares) o Noruega (370 mil millones de dólares), por lo que no es sorprendente ver a las organizaciones dedicar recursos para mejorar sus defensas internas y reducir los riesgos de amenazas.



Mientras que los riesgos aumentan ya que el espionaje se está convirtiendo en un motivo cada vez más común y sugiere que los ataques cibernéticos continuarán haciéndose más sofisticados y deliberados, y que los equipos especializados de piratas informáticos están ejecutando un creciente porcentaje de los ataques.



Más del 50 por ciento de los hackeos provienen de grupos delictivos organizados, y cerca del 20 por ciento, de personajes afiliados al estado. Por lo que los motivos de los ataques también están cambiando.