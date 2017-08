Los 7 mitos más comunes sobre los eclipses de Sol

Que si la comida se envenena, o necesitas un listón rojo si estas embarazada o que si bajas de peso, son algunos de los mitos que rodean a los eclipses de Sol.



El fenómeno ocurrirá a las 12:02, tiempo del centro de México, y el punto máximo será a las 13:19. En nuestro país será visible cerca de la frontera norte: Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Y en el centro y sur se podrá apreciar hasta un 25 por ciento. Sólo en Estados Unidos el eclipse será total; ahí nuestra estrella será ocultada por la Luna durante dos minutos y 40 segundos.



Antes de que compres tus listones rojos para el eclipse de Sol que se apreciará totalmente en Estados Unidos y parcialmente en México te contamos algunos mitos que son reales y otros que no.



1. Si el eclipse se da seis meses después de tu cumpleaños o el día de tu cumpleaños, es un signo de que tendrás mala salud



Aunque es una de las creencias más comunes en la astrología, no se ha comprobado ninguna relación entre los eclipses o las lunas nuevas con la salud de los seres vivos.



2. Los eclipses de Sol indican que ocurrirán cambios en tu vida o en la de tus amigos



Según la NASA, ese mito sólo se basa en coincidencias y no en pruebas científicas. “Se prueba una relación de causa y efecto que ignora los fracasos y sólo considera los éxitos”, explica en su sitio web dedicado al evento astronómico de este lunes.



3. …O que ocurrirán catástrofes



Algunas personas suelen temer a los eclipses debido a que creen que tendrán “mala suerte” pero, al igual que los eventos “buenos”, son sólo coincidencias en cuanto al día.



4. La comida que prepares durante el eclipse podría estar “envenenada”



Esto hace referencia a la supuesta radiación emitida durante este fenómeno, lo cual es falso. La NASA es muy precisa: si esto ocurriera, no sólo dañaría lo que estás preparando sino toda tu despensa y los campos de cultivo.



5. Bajarás de peso



El eclipse total de Sol sí te quitará peso… pero sólo por unos minutos.



La fuerza gravitacional durante ese momento provocará que pierdas entre 700 gramos y un kilo, pero los recuperarás cuando la Luna, el Sol y la Tierra retomen su posición normal.



6. El eclipse puede dañar a tu bebé



Si estás embarazada, probablemente tu familia ya te pidió que uses un listón rojo para proteger a tu bebé de cualquier malformación. Eso también está relacionado con la supuesta radiación dañina.



Puedes estar tranquila: no hay evidencia científica de que los eclipses causen daño a los fetos.



7. Los eclipses no se ven en el Polo Norte ni en el Sur



La Agencia Espacial asegura que esto no tiene nada qué ver. “El último total de Sol visto desde el Polo Norte fue el 20 de marzo de 2015 y el último eclipse de este tipo visto desde el Polo Sur el 23 de noviembre de 2003”, detalla.



Y tú, ¿qué otros mitos conoces?



Con información de la NASA.