‘Los consumidores, como los teléfonos, son cada vez más inteligentes’

Para la tecnológica china Huawei, los consumidores mexicanos, al igual que los teléfonos, son cada vez más inteligentes.



“Se nota que los clientes ya no están buscando algo, a ciegas, de moda, están buscando algo dentro, la belleza y cualidades del interior. Nosotros nos alegramos mucho porque se nota que los clientes son cada vez más inteligentes, como nuestros teléfonos”, dijo Jerry Huang, jefe de marketing (CMO) de Huawei Consumer Business Group Latam, en entrevista para El Financiero.



Este fin de semana la firma comenzó a vender en nuestro país su más reciente equipo, el Mate 10, y lo hizo con una promoción que provocó filas en centros comerciales: en la compra del Mate 10 por 15 mil pesos se regalaba un equipo P10 Selfie.



La respuesta fue más de 5 mil equipos vendidos durante el tiempo que duró la promoción: 16 y 17 de diciembre. “Mucha gente esperó mucho tiempo, algunos clientes incluso manejaron 14 horas desde una ciudad como Campeche para llegar al DF para comprar”, explicó Huang, uno de los ejecutivos que convivieron con clientes el fin de semana.



Este tipo de promociones van de la mano con la estrategia de la compañía, que en México no pretende grandes ganancias, sino tener cada vez más clientes para que conozcan los equipos y a su vez puedan recomendarlos para ganar cuota de mercado.



“Se nota que existen algunos grupos de fans de Huawei en México (…) Este grupo de gente no es muy grande. Nuestra estrategia es que a través de este tipo de promociones aumenten los usuarios para que la gente pueda tener experiencia de producto y luego, con la buena experiencia de producto y de la marca, aumentar los clientes”, señaló Tyrone Liu, CEO de Huawei Consumer Business Group Latam.



“Nuestro mejor embajador es el consumidor”, agregó David Moheno, director de Relaciones Públicas para Huawei en Latinoamérica.



La estrategia que tiene la compañía es también llegar a los consumidores de gama alta, luego de que en sus primeros años en México se caracterizaran por la venta de equipos de gama media y baja.



“Creemos que a partir de este tipo de actividad (promoción) construimos la confianza de los operadores, y mejora la relación con ellos. Queremos, a través de la gama alta, construir la marca de Huawei en México”, indicó Liu.



De hecho, México se encuentra junto a 27 países más en el primer nivel, de tres, en importancia para la compañía china. “Llevamos como 16 años en México (en telecomunicaciones) y ahora nuestro foco es aumentar, construir nuestra marca en México y hacer una estrategia de productos de gama alta, como Mate 10”, dijo Jerry Huang.



Además de las promociones como la del fin de semana pasado, Huawei está trabajando también en planes de financiamiento, como pagos a meses sin intereses, para que más mexicanos puedan comprar sus productos de gama alta.



“Según un reporte, México es el país con mayor capacidad para comprar equipos gama alta de América Latina. Más de 2 millones de personas”, concluyó Huang