Las 'movidas' de Apple, según los Paradise Papers

Apple reorganizó sus subsidiarias en el extranjero para sacar provecho de los nuevos recovecos fiscales en la pequeña isla europea de Jersey, después de que se impusieran medidas más estrictas en Irlanda a partir de 2013, de acuerdo a un nuevo reporte del The New York Times y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).



La publicación y la organización investigadora sin fines de lucro citaron registros confidenciales obtenidos y compartidos por el diario alemán Suddeutsche Zeitung.



Los movimientos se dieron después que una subcomisión del Senado encontró en 2013 que Apple había evitado el pago de decenas de miles de millones de dólares en impuestos al utilizar paraísos fiscales.



El diario dijo que Apple tiene 128 mil millones de dólares en ganancias provenientes del extranjero que no fueron gravadas por Estados Unidos.



La tecnológica trasladó las direcciones fiscales de dos subsidiarias de Irlanda a Jersey, una isla autónoma ubicada en el Canal de la Mancha, entre Gran Bretaña y Francia. Apple no comentó de inmediato los reportes.