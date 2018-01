La verdadera superluna se verá el 1 de enero: astrónomo

Mérida.- La verdadera superluna podrá observarse el próximo 1 de enero de 2018, cuando el satélite coincida con su etapa de luna llena y una cercanía de dos con el perigeo (su distancia más corta con la tierra”), informó el especialista Eddie Salazar Gamboa.



En entrevista, el reconocido astrónomo yucateco comentó que la luna llena del domingo 3 de diciembre, considerada como una superluna, en realidad no lo fue, pues ésta tendría mucho menos luminosidad que la del próximo 1 de enero.



“Para que sea considerada una superluna, el satélite natural de la Tierra debe estar al 100 por ciento llena al mismo tiempo que el perigeo, es decir, el punto más cercano a nuestro planeta y en el caso de la luna de este 3 de diciembre hay un desfase de 12 horas de distancia del perigeo”, expuso.



Es decir, la luna llena ocurría cerca de las 9 de la mañana hora de México y el perigeo a las 10 de la noche del mismo día, expuso.



En el caso de la luna del 1 de enero de 2018, la diferencia entre el perigeo y el momento exacto de la Luna llena es de dos horas, eso hará que se vea por lo menos 20 por ciento más luminosa, que una luna llena común, por lo que ésta sí está en el rango para considerarse una superluna, aseguró.



“Digamos que la de hoy es una luna llena y la superluna real es la del próximo 1 de enero”, reiteró.



Recordó que registró bajo la Ley Federal de Derechos de Autor un estudio que realizó en 2014 sobre las superlunas, y en este estudio está el cálculo de estos fenómenos desde 2011 y hasta 2020, y la del 3 de diciembre e incluso la del 31 de enero de 2018, en realidad no son superlunas.



Por ello, insistió en que llamar a la luna llena de este día como “superluna”, pues no es del todo correcto, porque no estará tan cerca del perigeo como sí lo estará el satélite el próximo 1 de enero.



Aclaró que no todos los años se dan esos fenómenos y que la última que él tiene registrada es la del 14 de noviembre de 2016.



Reveló que además de la superluna el primer día de 2018, habrá una luna llena el 31 de enero del próximo año y será “azul”, por ser la segunda en un mismo mes, y que también habrá un eclipse luna, que sólo se observará parcialmente en México.