La nueva alianza de Google con la que busca 'llegar a las nubes' 

Google y Salesforce, dieron a conocer el lunes una amplia asociación que combina su software corporativo y servicios de computación en la nube, un acuerdo que sigue a especulaciones a principios de este año de que las compañías se dirigían a una combinación aún mayor.



La nueva alianza vincula servicios clave y complementarios en análisis de marketing y computación en la nube. Clientes de Salesforce que no usan actualmente G Suite, el paquete de software laboral de Google, recibirán la opción gratis por un año.



El servicio Google Analytics 360, una herramienta para administrar datos de marketing, también se integrará con los productos de Salesforce, ofreciendo a los clientes nuevas formas de hacer seguimiento a las ventas y a la información publicitaria. Además, Salesforce agregará el servicio en la nube de Google a una lista existente de socios certificados para sus clientes que incluye la oferta de Amazon.com Inc.



A principios de este año, algunos analistas e inversionistas especularon que Salesforce podría convertirse en un blanco de adquisición para compañías de tecnología más grandes, incluida Google. En febrero, una empresa de investigación influyente, Arete Research Services LLP, argumentó en un informe que Google debería pagar 73 mil millones de dólares para que Salesforce le brinde a su negocio en la nube una base más sólida en las ventas de la empresa. Google se negó a comentar sobre la posibilidad de una adquisición en ese momento.



La nueva asociación puede proporcionar beneficios similares. Google de Alphabet Inc. agrega un nuevo canal corporativo para difundir sus productos, mientras que Salesforce obtiene ayuda para vender más de sus servicios de gestión de relaciones con los clientes o manejar la demanda de marketing.



"Tenemos muchos clientes comunes", dijo Ryan Aytay, ejecutivo de desarrollo de negocios de Salesforce. "Hay mucha demanda para que trabajemos más juntos".



La asociación se ha convertido en la estrategia central para que Google avance en su servicio en la nube, que es el tercero en cuota de mercado detrás del de Amazon y el de Microsoft Corp. El mes pasado, Google dio a conocer una alianza con Cisco Systems Inc., que permite a clientes implementar software en la nube o en equipos tradicionales de tecnología interna.



"Eso es lo que nuestros clientes están haciendo", dijo Tariq Shaukat, ejecutivo de ventas de Google Cloud. "Están usando hardware de Cisco. Están usando Salesforce".