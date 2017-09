'Irma' se hizo más fuerte por el cambio climático: expertos

El cambio climático no provocó la formación de Irma, el huracán más poderoso que se haya formado en el océano Atlántico, pero lo hizo aún más fuerte, dijeron científicos de Alemania y Reino Unido.



Irma golpeó este miércoles la primera hilera de islas caribeñas con vientos de 295 kilómetros por hora, en su trayecto hacia las Islas Vírgenes, Puerto Rico y República Dominicana.



El fenómeno llegó primero a Antigua y Barbuda, antes de pasar a San Martín y San Bartolomé.



Su trayectoria indica que podría llegar hasta Florida, donde destruiría tantas propiedades como el meteoro Katrina en 2005.



"Desafortunadamente la ciencia es muy clara: los huracanes consiguen su energía destructiva del calor del océano, y las temperaturas del agua de la región son muy elevadas", dijo Anders Levermann, científico del clima en el Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático.



Irma llega menos de dos semanas después de que el huracán Harvey tocó tierra en Texas, dejando fuera de servicio casi un cuarto de la capacidad de refinación de petróleo en Estados Unidos y causando daños generalizados, cortes de energía e inundaciones.



El cambio climático puede "aumentar gravemente" el impacto de los huracanes, aunque no sea la causa inicial de su formación, explicó.



"La quema de carbón, petróleo y gas calienta nuestro planeta y de esa manera suministra energía para la acumulación de tormentas tropicales cada vez más poderosas", expuso Levermann.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una serie de tuits que el huracán es el más grande jamás registrado en el Atlántico, y que "lo estaba observando de cerca".



Las temperaturas más altas que la media de la superficie del mar "están alimentando a Irma, proporcionando energía y humedad adicionales", según un comunicado de Julian Heming, experto en huracanes de la Oficina Meteorológica del Reino Unido.



"Un huracán de esta magnitud tendrá impacto más allá de su centro, por lo que es importante para los residentes no estar en la ruta exacta de pronóstico, sino considerar el sistema como un todo", mencionó.



"Las lluvias intensas, las inundaciones repentinas, los vientos extremos y una oleada de tormenta que amenazará la vida afectarán gravemente a las comunidades en una amplia zona", dijo.



Con información de Notimex.