Inteligencia artificial tendrá mayor impacto que el fuego: CEO de Google

La Inteligencia Artificial (IA) nos salvará, no nos destruirá, dijo el CEO de Google, Sundar Pichai, en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.



"La IA es probablemente lo más importante en lo que la humanidad ha trabajado alguna vez. Lo considero algo más profundo que la electricidad o el fuego", señaló. "Cada vez que trabajas con tecnología, necesitas aprender a aprovechar los beneficios mientras minimizas las desventajas".



Durante una entrevista con Klaus Schwab, el fundador de Foro, Pichai consideró que muchos problemas actuales del mundo mejorarán gracias a dicha tecnología, como un mayor acceso a la educación y a energías limpias y renovables.



Al ser cuestionado sobre cómo evitar que la IA nos lleve a estados totalitarios, dado su potencial de seguimiento y en labores de seguridad, el ejecutivo reconoció que los retos deben discutirse en foros globales como Davos, pero también otros como las reuniones del G7 o el G20, con miras a alcanzar acuerdos que prohíben la militarización de la tecnología.



“Cuando llegué al puesto (de CEO), una de las cosas que me impresionó fue que la misión central de Google en cierta medida es una misión que no tiene caducidad, tomamos este viaje de ‘organizar la información del mundo’ y como nunca antes la gente vive con más información que nunca (…) La misión no ha cambiado pero lo podemos hacer mejor con la inteligencia artificial”, aseguró.



Feliz de pagar más impuestos



Google está dispuesto a pagar más impuestos a nivel mundial, dijo Pichai durante la charla con Schwab.



"Estamos felices de pagar más impuestos, independientemente de lo que el mundo acepte", dijo Pichai, y señaló que la tasa impositiva global combinada actual de la compañía es del 20 por ciento. Pero agregó que la pregunta era dónde debería pagar.



Los críticos han acusado a las grandes empresas de tecnología como Google de pagar muy pocos impuestos fuera de Estados Unidos, a pesar de derivar una gran parte de sus ingresos de otros países.



Pichai dijo que a medida que Google contrató a más ingenieros a nivel mundial, por ejemplo, en Francia, donde esta semana señaló que agregaría más personal de ingeniería e investigación, igualaría la distribución de sus pagos de impuestos en diferentes países.



… pero los gobiernos están rezagados



Los gobiernos se están quedando atrás ante el auge de la Inteligencia Artificial (IA).



Esa fue la advertencia hecha el martes en un panel convocado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.



"No hay evidencia de que las políticas públicas, al menos en Estados Unidos, se mantengan a la par con el ritmo y la escala del cambio", dijo Laura Tyson, profesora de la Escuela de Negocios Haas de la Universidad de California-Berkeley.



"Lo que la automatización ha hecho es ahondar en medio y causar un gran estancamiento en los hogares de medianos ingresos y aumento de la desigualdad. ¿Qué razón tenemos para pensar que el impacto distributivo de la inteligencia artificial durante los próximos 10 años será mejor?".



Hablando junto con Tyson, Fei-Fei Li, científica en jefe de IA y de aprendizaje de máquina en Google Cloud y profesora asociada de informática en el laboratorio de IA de Stanford, destacó la importancia de evitar que los sesgos humanos se repliquen en el diseño de la tecnología.



“La IA cambiará el mundo, pero ¿quién cambiará la inteligencia artificial?", dijo. "Hay una profunda crisis de diversidad en esta industria. Ahora que estamos construyendo máquinas que se parecen más a la humanidad, es aún más importante pensar a qué tipo de humanidad, exactamente, se parecen".



Sobre la amenaza al empleo, Li dijo que el debate debería enfocarse en encontrar nuevos empleos "donde humanos y máquinas vivan en un mundo de aumento y colaboración".



Con información de Bloomberg