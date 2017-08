HBO ofrece 250 mil dólares a hackers que filtraron información de 'Game Of Thrones'

Game Of Thrones (AP)

Los piratas informáticos responsables de una reciente filtración de datos de HBO divulgaron un correo electrónico en que el canal de cable estadounidense les ofrece 250 mil dólares como "recompensa", publicó Variety.



El mensaje de HBO, la unidad de televisión por cable de Time Warner que emite el programa Game Of Thrones, ofrece el dinero como parte de un programa en que "profesionales de sombrero blanco" son recompensados por identificar debilidades en seguridad informática, según el artículo de Variety.



El correo electrónico está redactado de una forma que permitiría a HBO aplazar el pago mientras evalúa la situación, dijo la publicación citando a una fuente cercana a la investigación.



El canal de televisión por cable también pidió a los piratas informáticos que extiendan en una semana el plazo para el pago, según Variety.



The Guardian y otras publicaciones informaron previamente esta semana que piratas informáticos habían divulgado en internet algunos archivos robados a HBO, exigiendo un pago en bitcoins para evitar nuevas filtraciones.



HBO no respondió de inmediato a una solicitud de comentario de Reuters.



El robo de información tuvo lugar en momentos delicados para HBO, cuya matriz, Time Warner, espera la aprobación del regulador para poder ser vendida a AT&T en un acuerdo por 85 mil 400 millones de dólares anunciado en octubre de 2016.