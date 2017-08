Hay 4 tipos de usuarios en Facebook, ¿cuál eres tú?

"Constructores de relaciones", "los que observan ", "pregoneros" y "selfies" son las cuatro categorías en las que caen los usuarios de Facebook, de acuerdo con investigadores de la Escuela de Comunicación de la Brigham Young University (BYU).



Las categorías surgieron de una encuesta en la que se pidió a las personas señalar qué tan cercanos se sentían con una serie de 48 afirmaciones como "Facebook es una fuente de estrés, y me deprime" y "Facebook es una forma instantánea de pedir ayuda o algo que necesito de la gente"; después se realizaron entrevistas a profundidad.



Los resultados del estudio fueron publicados en el International Journal of Virtual Communities and Social Networking, y fueron reseñados por el Foro Económico Mundial en colaboración con el medio Quartz.



El estudio fue realizado entre estadounidenses de 18 a 32 años, así que otras latitudes y grupos más viejos pueden tener otras o más categorías.



Una calidad seductora de la interacción en línea en general, dijo a Quartz Kris Boyle, un profesor de periodismo de BYU y coautor del estudio, es que las personas son capaces de crear una versión mejor o diferente de sí mismos.



CONSTRUCTORES DE RELACIONES

Usan Facebook para fortalecer las relaciones existentes con amigos y familiares. Tom Robinson, director asociado de la Escuela de Graduados de Comunicación de la BYU, señaló que la red social es una extensión de su vida física.



Durante la encuesta, entre las afirmaciones con las que mostraron mayor afinidad estaba: "Facebook me ayuda a expresar el amor a mi familia y permite a mi familia expresar amor a mí".



La red es un círculo cerrado para contar historias personales, donde la información fluye entre amigos y familiares.

LOS QUE OBSERVAN

Se sienten obligados a estar en la red pero rara vez comparten información personal, fotos o actualizaciones, tampoco comentan o reaccionan a posts de otros.



Entre las afirmaciones con las que se identificaron están "Puedo mirar libremente el perfil en Facebook de alguien que me gusta y conocer sus intereses y estatus de relación".



Uno de los entrevistados señaló que Facebook no es para "publicar cosas sobre mí mismo o sobre mi vida cotidiana, o sobre lo que hice el sábado, porque creo que las personas que quieren conocerme estarán cerca de mí".



1 PREGONEROS

Suelen ser periodistas, activistas u organizadores de eventos para quienes su mundo virtual no se asemeja al real.



Pueden transmitir información que se sienten obligados a compartir, pero no están buscando un seguimiento. "A veces publican cosas y ni siquiera les importa si a alguien le gusta o no", dijo a Quartz Boyle.



Suelen compartir sobre los grandes temas, pero tienden a revelar poca información personal.



1 SELFIES

Los selfies publican fotos, videos y actualizaciones de estado, pero lo hacen principalmente para llamar la atención sobre sí mismos, y no para construir relaciones, como lo hace el primer grupo.



Las reacciones y los comentarios los llenan de energía y validación.



Uno de los entrevistados lo explicó en estos términos: "Tomar una foto y dejar que se quede en mi teléfono no hace nada, es inútil, pero una vez que la publico en Facebook, muestra que he hecho algo".