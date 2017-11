Hackers aseguran que derrotaron la seguridad del ID facial de iPhone X en una semana

Unos hackers afirman haber vencido la tecnología de seguridad de reconocimiento facial de Apple solo una semana después de que el iPhone X salió a la venta, de acuerdo con un reporte de Unilad.



Apple ha afirmado anteriormente que su sistema Face ID en el nuevo iPhone X no puede ser engañado por fotos, imitadores y máscaras, pero la empresa de seguridad cibernética Bkav dijo que una máscara impresa en 3D que cuesta 150 dólares ya ha engañado al nuevo software.



Face ID se utiliza para desbloquear el nuevo iPhone X, así como para permitir a los usuarios autorizar pagos e iniciar sesión en aplicaciones. Apple ha estado utilizando el sensor de huellas digitales incrustado en el botón de inicio durante varios años, pero eliminó por completo el botón de inicio en el último modelo de iPhone.



Los investigadores dijeron que sus hallazgos demostraron que Face ID “no es una medida de seguridad efectiva”, aunque hacer la máscara requería un escaneo facial detallado y sería difícil para los usuarios normales replicarse.



Cuando se dio a conocer el iPhone X en septiembre, Apple afirmó que había "una en un millón de posibilidades de que otra persona pudiera desbloquear el teléfono" y dijo que "probaron la tecnología con máscaras de silicona hechas por Hollywood Studios", según un reporte de The Telegraph.



Bkav construyó la máscara usando una combinación de impresión 3D, una nariz de silicona e imágenes impresas de los ojos.



En un video publicado por la compañía, puedes ver a Face ID supuestamente engañado cuando se quita una tela que cubre la máscara.



Face ID causó cierta vergüenza para Apple cuando se dio a conocer antes de su lanzamiento.



Obviamente, las cosas no funcionaron de acuerdo con el plan cuando Craig Federighi, vicepresidente senior de Apple, intentó probar la función frente a la audiencia en la sala y sin duda a los millones de personas que la vieron en casa.



Federighi elogiaba las virtudes de Face ID y le decía a la audiencia lo fácil que sería operar y cuán seguro sería el teléfono como resultado.

Y luego se quedó completamente avergonzado cuando trató de levantar el teléfono a su cara, solo para que le dijeran que ingresara el código del teléfono porque había fallado. Un clásico.



Antes del fiasco, Federighi dijo: “Con iPhone X, tu iPhone estará bloqueado hasta que lo mires y te reconocerá. Nada ha sido más simple, natural y sin esfuerzo. Llamamos a este Face ID. Face ID es el futuro de cómo desbloqueamos nuestros teléfonos inteligentes y protegemos nuestra información confidencial”.



Apple dijo que su tecnología Face ID no es adecuada para niños menores de 13 años o gemelos, lo que sugiere que estos usuarios establezcan una contraseña.



La compañía no respondió a una solicitud de The Telegraph para comentar las conclusiones de Bkav.