Google quiere desarrollar puentes para la educación

El 50 por ciento de los jóvenes abandonan sus estudios en la secundaria, según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, y uno de los motivos es que no le ven utilidad a lo que aprenden; es ahí en donde Google quiere incursionar y hacer un cambio.



“En Google sabemos la importancia de la educación y queremos ser ese puente con la tecnología”, afirmó a El Financiero Jonathan Rochelle, director Product Management de la tecnológica.



Con GSuit y Classroom, la firma quiere que los estudiantes adquieran habilidades que les serán útiles toda su vida académica y laboral.

“Google para educación son muchas cosas, Gsuit está disponible para compañías y lo estamos llevando a las escuelas, son herramientas de productividad para colaborar y trabajar juntos maestros y estudiantes”, añadió Rochelle. GSuit, bajo el programa de Google Education, es gratuita.







En tanto, Google classroom está pensado para los maestros y es cien por ciento gratuita, para que puedan hacer lo que hacían en papel pero digital, “es una transformación increíble porque la gente entiende y hace suya la tecnología, se acostumbran a hacer las cosas digitales y ya tienen herramientas aprendidas que usarán en trabajo, le encuentran utilidad y sentido a lo que aprende”.



Esta misma semana la tecnológica anunció una donación de 2.1 millones de dólares para el equipamiento de salones de clases y capacitación de profesores.



Con dichos fondos, se beneficiará a 750 maestros y 24 mil alumnos de 59 escuelas primarias en 10 estados de México, en alianza con la organización sin fines de lucro UNETE.





Rodrigo Pimentel, Head of Education para Latinoamérica de Google, señaló que llevar la tecnología a los estudiantes es una gran herramienta para lograr una mayor permanencia y continuidad.



“Queremos ser ese puente para que la gente pueda cambiar su pensamiento, su actitud y vea la utilidad de no tener que mandar un mail, de no tener que guardar un documento, de aprender y utilizar estas herramientas”, indicó.