Facebook podría requerir nuevas leyes contra anuncios rusos: Senado

Puede ser necesaria nueva legislación o regulación que requiera que Facebook Inc. y otras compañías de medios sociales impidan que adversarios extranjeros manipulen el contenido visto por los ciudadanos estadounidenses, dijo el principal demócrata en el Comité de Inteligencia del Senado.



"Me alegro de que hayan obtenido alguna información", dijo el senador Mark Warner el jueves, un día después de que Facebook revelara que encontró cerca de 100 mil dólares en gastos publicitarios relacionados con cuentas falsas probablemente de origen ruso. "Pero hay muchas más preguntas".



Warner dijo que la compañía había "sospechado" que los rusos manipularon publicaciones en Facebook y otros sitios como parte de una campaña para entrometerse en la carrera presidencial el año pasado en Estados Unidos. Lo que Facebook encontró puede ser sólo "una pequeña parte de la interferencia electoral a través de las redes sociales", dijo el senador de Virginia.



El presidente ejecutivo de Facebook Mark Zuckerberg, hablando un día después de las elecciones de noviembre, minimizó el papel de la influencia de las noticias falsas en las elecciones.



Zuckerberg más tarde cambió de opinión, y dijo que abordar el tema era importante para la comunidad de Facebook. La compañía ha estado trabajando con organizaciones de medios de comunicación y verificadores de datos este año para crear nuevos sistemas que denoten contenido engañoso.



Declaración de Google



El gasto publicitario vinculado a Rusia y divulgado por Facebook fue relativamente pequeño. Google, de Alphabet Inc., emitió un comunicado el jueves diciendo que siempre estaba monitoreando el abuso o violaciones de sus políticas, y que no había visto evidencia de que este tipo de campaña publicitaria se haya ejecutado en sus plataformas.



Warner dijo que representantes de Twitter Inc. se reunirá con el panel del Senado pronto. Emily Horne, una portavoz de Twitter, no ofreció comentarios inmediatos.