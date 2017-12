Elige que Facebook reconozca o no tus fotos

Facebook presentó este martes nuevas herramientas con su tecnología de reconocimiento facial.



Empleando la misma inteligencia artificial con la que te sugiere qué amigos taggear en cada foto o video que subes, las nuevas herramientas te ayudan a identificar fotos en las que apareces pero en las cuales no estás etiquetado.



Tú tienes la opción de si Facebook te puede reconocer o no. La compañía señaló que habilitará en los próximos días un botón para definir las funciones de reconocimiento facial. “Diseñamos esto como un interruptor de encendido y apagado porque las personas nos informaron que prefieren un control más simple”, señaló la firma en un post de su sección de noticias.



La tecnología de reconocimiento facial, que usa algoritmos artificiales inteligentes, aparentemente no ha cambiado mucho desde que Facebook comenzó a usarla en 2010. Pero después de agregar información que recogió a través de miles de millones de interacciones de usuarios, Facebook se siente lo suficientemente confiado de promover su uso a nuevas áreas.



De acuerdo con la red, las nuevas herramientas también ayudarán a ubicar cuando alguien quiera usar tu imagen como su foto de perfil.



“Queremos que las personas se sientan seguras cuando publiquen imágenes de ellos mismos en Facebook, así que pronto comenzaremos a usar la tecnología de reconocimiento facial para que la gente sepa cuándo alguien más carga una foto de ellos como su foto de perfil.

Estamos haciendo esto para evitar que las personas se hagan pasar por otros”.



Si tienes habilitado que la red te reconozca y apareces en una foto de la cual eres parte de la audiencia, la tecnológica te avisará y podrás tomar diferentes medidas como etiquetarse a ti mismo o dejarte sin etiquetar.



Pero hay límites. Por ejemplo, si uno no quiere que publiquen la foto que le tomaron borracho cantando karaoke, no puede vetar las fotos publicadas por tus amigos, aunque sí les puede pedir que las quite.



Las violaciones o disputas graves pueden ser denunciadas al personal de Facebook, que las evaluará conforme a los estándares de la comunidad.



La red deja que la persona que publica la foto tenga la última palabra para poder abordar situaciones como discursos públicos, donde el orador no debe de estar en control de lo que se comparte.





PERRO LAZARILLO



Otro uso es para aquellas personas con debilidad visual.



Gracias a software que convierte texto a audio, podrán saber quién está en las fotos y videos aunque no estén etiquetados.



“Lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial es permitir que cualquier persona pueda disfrutar esta experiencia”, dijo Matt King, de 52 años, un ingeniero quien perdió la vista cuando estaba en la universidad debido a una enfermedad degenerativa y ahora trabaja para Facebook como especialista en accesibilidad.



Cuando King comenzó a usar la red hace ocho años, tenía que dedicar toda la mañana del sábado a revisar si uno de sus amigos estaba en su lista de amigos. Esos eran los recursos que las personas con discapacidades visuales tenían entonces: casi nada. Ahora, necesita apenas unos segundos para hacer esa tarea.



Con información de AP*