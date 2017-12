Facebook y Universal Music, juntos en redes sociales

Facebook firmó este jueves el primer acuerdo en su tipo para licenciar las grabaciones musicales de Universal Music y publicar catálogos de videos a través de la red social, así como en Instagram y Oculus.



A través del acuerdo, el primero que Facebook firma con una gran casa disquera, la compañía de red social no tendrá que pedir a sus usuarios que eliminen videos de música del catálogo de Universal debido a infracciones a los derechos de autor. Los términos del acuerdo no fueron revelados.



El convenio con Universal Music tiene lugar cuando la mayor red social del mundo está haciendo una fuerte apuesta por el video para mantener a sus usuarios y atraer a auspiciadores.



Antes este año lanzó su servicio de video Watch, que transmite programación de Buzzfeed, Discovery Communications y algunos deportes como de las Grandes Ligas de Beisbol.



El anuncio de la asociación también tiene lugar días después de que Bloomberg informó que YouTube, de Alphabet, había firmado un nuevo acuerdo a largo plazo con el grupo Universal Music y Sony Music Entertainment.



El acuerdo sobre licencias podría ayudar a Facebook a competir de mejor manera con Youtube de Alphabet, ya que los videos musicales son la categoría más popular del sitio, dijo Brian Wieser, analista en Pivotal Research.



Las compañías no dijeron cuándo podrán los usuarios empezar a compartir videos con música de la disquera en las plataformas propiedad de Facebook. Dieron a entender que pronto ofrecerán más herramientas musicales.



Facebook declinó hacer comentarios sobre su estrategia musical más allá de un comunicado de prensa emitido este jueves. Universal no respondió preguntas de inmediato.



Con información de AP y Reuters