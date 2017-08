Esto es lo que te costará el nuevo iPhone

Diez años después que Steve Jobs presentó el primer iPhone ante una multitud efusiva en San Francisco, Apple planea lanzar su línea más extensa de iPhone hasta la fecha.



Apple está preparando tres modelos de iPhone para lanzarlos a partir del próximo otoño, entre los cuales hay versiones actualizadas de los dos modelos actuales y un nuevo aparato de primera línea con aspecto rediseñado, según personas al tanto del tema.



En este último caso, su precio rondaría los mil dólares (unos 17 mil 700 pesos para el jueves 24 de agosto), de acuerdo con BuzzFeed News,



Además, Apple probará un nuevo tipo de pantalla, utilizará vidrio curvo y acero inoxidable y pondrá cámaras más avanzadas, dijeron las personas.



Otras de las novedades que contempla un sensor infrarrojo para reconocimiento facial en la oscuridad, un sensor 3D de reconocimiento facial para desbloquear el teléfono y realizar pagos, cámara inteligente que detecta escenas y objetos, reconfiguración de la cámara para mejorar escenas de realidad aumentada, un procesador A11 más rápido y un botón virtual de inicio.



Hace unos meses había dudas de si el equipo estaría a tiempo para el tradicional evento de septiembre de la compañía, debido a los materiales que usará. Sin embargo, este martes la empresa, en su reporte trimestral, pronosticó ventas mayores a las estimadas por analistas para el periodo julio-septiembre, zanjando las dudas.



En su modelo premium, Apple está probando una pantalla que cubre casi toda la parte delantera del dispositivo, según personas al tanto del tema.



Esto redunda en una pantalla un poco más grande que la del iPhone 7 Plus pero un tamaño general más parecido al del iPhone 7, dijeron las personas.



Apple también busca reducir el tamaño del aparato integrando el botón de inicio a la pantalla con software, de forma parecida al S8 de Samsung, indicaron las fuentes.



El iPhone rediseñado tendrá una pantalla con diodo orgánico de emisión de luz (OLED, por sus siglas en inglés) que muestra colores con más nitidez, mientras que los otros dos celulares seguirán utilizando tecnología de pantallas de cristal líquido y vendrán en los mismos tamaños de pantalla de 4.7 y 5.5 pulgadas del iPhone 7 y el iPhone 7 Plus presentados el año pasado, según personas al tanto del tema.



Los planes de funciones y diseño de Apple para el iPhone cambian continuamente y pueden seguir haciéndolo, agregaron. Estas personas solicitaron que no se las identifique discutiendo los planes privados de Apple para pruebas y diseño.



Por su teléfono rediseñado, Apple ha probado varios prototipos con los socios manufactureros de Asia, incluyendo algunas versiones que utilizan vidrio curvo y acero inoxidable, de acuerdo con una de las personas.



Entre los prototipos probados hay algunos basados conceptualmente en el iPhone 4 de 2010, así como el iPhone original de 2007.



Todos los iPhone nuevos usarán iOS 11, un sistema operativo para dispositivos móviles que vendrá con una nueva interfaz del usuario .



“Este otoño se cumplirían tres años del último cambio importante en el hardware del iPhone. Esto eleva las expectativas de que el modelo de este año presente un gran cambio en su funcionalidad y su aspecto”, dijo Gene Munster, cofundador de Loup Ventures y analista veterano de Apple.



“El Samsung Galaxy S8 sube el listón para que Apple presente algo extraordinario”.



Portavoces de Apple y Samsung no quisieron hacer comentarios..

1 IMPORTANCIA

El iPhone es el producto más importante de Apple. Representa dos tercios de sus ventas, lleva a los clientes a comprar otros dispositivos de Apple, como el iPad y el Apple Watch, y hace de base para servicios rentables como la App Store.



La nueva línea de iPhone de este año llegará en un momento crucial. El año pasado, Apple interrumpió su ciclo típico de actualización al retener la misma forma de iPhone por tercer año consecutivo y sufrió una rara caída de las ventas.



Además, la nueva línea S8 de Samsung Electronics fue bien recibida hasta ahora tras el desastre del año pasado con la batería del Note 7