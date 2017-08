¿Por qué tu abuelito debería tener este smartwatch?

¿Quién dice que la tecnología no es para las personas de la tercera edad? Emprendedores mexicanos desarrollaron en Guadalajara un reloj inteligente que monitorea la salud de los adultos mayores y que avisa a los familiares y/o responsables del usuario en caso de anomalías en la frecuencia cardíaca, presión y caídas.



Juan Romero, director general de Emiti, explicó a El Financiero que el dispositivo, que saldrá a la venta en el último trimestre de 2017, brinda atención en casos de emergencias y envía la información del usuario a sus familiares mediante plataformas como Facebook Messenger.



El dispositivo trabaja mediante sensores y con un algoritmo, desarrollado por mexicanos, que recaba la información de actividad física, detecta caídas y localiza geográficamente al usuario. El reloj cuenta con un botón de emergencia mediante el que se realiza una llamada a un centro de atención.



Si el dispositivo detecta anomalías, se envía una alerta a mediante mensaje de texto y Facebook Messenger al familiar, incluso cuando el botón no fue presionado.



“La funcionalidad es independiente a cualquier celular o aplicación móvil. Como el usuario no está acostumbrado al internet y a las apps, el botón funciona como un enlace para llamadas de emergencia. Si la persona se cae o se siente mal, por ejemplo, realiza este protocolo y hace la llamada de emergencia para que notifiquen a su contacto, en orden jerárquico de registro”, dijo Romero en entrevista.



Indicó que el cliente puede registrar de 5 a 15 contactos de familiares o médicos responsables.



“A través del sensor y el algoritmo podemos medir el ritmo cardíaco del usuario y cuando nuestra plataforma recibe esta información y detectamos una anomalía, que se acelere o decrece de manera drástica, se envía la alerta”, agregó.



Emiti cuenta con micrófono, bocina y sistema de comunicación independiente además de geolocalización.

1

El proyecto fue seleccionado para formar parte de un proceso de aceleración de Telcel, firma con la que cerraron una alianza estratégica con la intención de crear un canal de venta al público. Hace dos meses el proyecto inició una etapa de pruebas de validación y según Juan Romero ya sostienen pláticas con tiendas como Liverpool, Coppel y Sanborns, para su futura distribución.



La primera versión de Emiti tendrá un precio de 6 mil 999 pesos al año, que incluirá el reloj, el servicio de comunicación y el acceso a la plataforma web para los usuarios y sus familiares registrados. A partir del segundo año deberá pagar 299 pesos mensuales, para mantener el servicio de comunicación. En caso de suspender el pago, se puede mantener el reloj en funcionamiento únicamente para dar la hora.



Con la intención de democratizar el servicio más allá de segmentarlo a usuarios de una plataforma como Android y iOS y derivado de que el mercado al que atiende no está familiarizado con las apps móviles, Emiti funcionará mediante plataforma y no tiene ni tendrá una aplicación.