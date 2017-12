Esta empresa quiere ser la ‘nana’ de tus campañas digitales

Si tienes una micro o pequeña empresa es muy probable que no cuentes en tus filas con un experto en marketing digital, y armar una campaña en línea puede parecer un reto de ciencia ficción. Con esto en mente, una startup llamada Kolau busca ser la que vele por tu inversión y que tus anuncios aparezcan en las primeras posiciones cuando tus clientes realicen búsquedas.



“Parece que la tecnología va contra ellos (las pequeñas y medianas empresas), pero no necesitan tiempo, conocimiento o esfuerzos económicos para ponerla a su favor”, señaló en entrevista Daniel Mola, director general y fundador de la firma, la cual es ‘Partner Premium’ de Google.



“AdWords (el servicio de publicidad de Google) es una plataforma compleja, si bien es muy fácil ganar, es muy fácil perder. Si no construyes las campañas de la mejor manera, vas a perder al utilizarlas. Por lo que Google necesita que haya tecnologías y agencias que sostengan la campaña de los clientes, para que los clientes tengan un retorno positivo”, agregó.



Mola, un español radicado en San Francisco, tuvo la idea de su startup durante unas vacaciones mientras visitaba la montaña Ko’olau, en la isla hawaina de Oahu.



“Estaba con mi esposa hablando de todas las tecnologías que te permiten hacer cosas sin saber cómo hacerlo, el movimiento ‘hazlo tú mismo’ --las impresoras 3D, las páginas web, la declaración de la renta, etc.-”, contó.



“Me di cuenta que no había ninguna plataforma que te permitiera realizar AdWords sin una de las tres barreras que te lo impidiesen: tiempo para hacerlo, conocimiento y dinero para pagar una agencia. No había ninguna tecnología que rompiera alguna de estas tres barreras, por lo que al llegar a San Francisco del viaje, me puse con Kolau en honor a la montaña que inspiró esta idea”.



El emprendedor asegura que las Pymes sólo deben dedicar unos cuantos minutos y contestar una serie de preguntas como cuál es su producto, cuál es su horario y qué hace especial a su servicio.



“Kolau se encargará del resto. Con la información suministrada, Kolau crea cada campaña y también se encarga de optimizarla, analizando de manera continua la información correspondiente a las personas que entraron a su página, palabras clave escritas en Google, profundidad de navegación, los productos que compraron o si los dejaron en el carrito de compra, entre otras variables", señaló Mola.

Todo esto para determinar automáticamente la estrategia a seguir de su campaña, buscando siempre maximizar la rentabilidad de la empresa, para que así una zapatería de León gane más y gaste menos



La inversión inicial de una Pyme puede arrancar con entre mil a dos mil pesos, e ir incrementándose al ver el retorno de inversión o mayores ventas. “En norma general, dos mil pesos para una Pyme que vende un producto accesible es más que suficiente para empezar a ver el impacto positivo en su negocio y en cuanto más, pues más se verán incrementadas las ventas que pueda tener”.



Las empresas que invierten menos de 2 mil pesos en AdWords a través de Kolau, pueden usar la plataforma sin costo. De 2 a 10 mil pesos, la herramienta tiene un costo de 249 pesos al mes; de 10 a 20 mil, de 659, y más de 20 mil cuesta mil 499 pesos al mes.



Después de un año de operaciones, decenas de miles de empresas ya están usando la plataforma y ahora va por el mercado latinoamericano.



“(Buscamos) en un año convertirnos en la plataforma de referencia para el marketing de las Pymes, que dejen de hacer Facebook de inmediato, que dejen de enviar cartas, de llamar, que hagan estrategias de marketing que generen un retorno de la inversión”.



A inicios del mes, en las instalaciones de Google en la Ciudad de México, Mora y su equipo se reunieron con empresas mexicanas y hallaron inquietudes similares, como por qué su competencia está más arriba que ellos en el buscador.



“Algo importante que hemos hecho es convertirnos en consultores de ellos, además de llevar su campaña en AdWords, también vemos su página web, ver qué no está bien. A lo mejor tu página está bien diseñada pero el teléfono está escondido. La gente es muy perezosa al navegar, te metes a la página y si no lo ves de inmediato lo cierras y te olvidas”, concluyó Mola.