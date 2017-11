¿Es seguro tener la información de tu empresa en la nube?

Aunque existe el miedo de que la información de las operaciones de una empresa quede expuesta al subirse a la nube, para Microsoft existe más riesgo si ésta se queda dentro de una oficina.



Ulises Cabrera, director de Seguridad y Plataforma Windows en Microsoft, explicó a El Financiero que cuando se cuenta con un proveedor de ese tipo de servicios, se puede tener la seguridad de que los datos están protegidos ya que cuenta con altos estándares y certificaciones de seguridad en cada país.



"Un ambiente más seguro es el de la nube, incluso más que el propio físico dentro de tu empresa, por qué ahí depende de ti cuidar esa información, quien es responsable de asegurar a los sistemas eres tú, en el otro lado quién es responsable es el proveedor y si tu proveedor es uno como Microsoft", dijo.



Aseguró que esto también implica un ahorro en costos, ya que no se requiere contratar a un equipo de personal específico para dichas tareas.



El directivo explicó que Microsoft cuenta con una política de privacidad de la información que no ha sido vulnerada para proteger los datos de sus clientes.



"En ese tenor nos debemos referir a dos cosas: una es la seguridad y otra la privacidad. Nosotros tenemos los datos, pero son tuyos. Nosotros no los usamos ni para comercializarlos ni para distribuirlos ni mandar información basura y mucho menos para compartirlos con gobiernos", indicó.



"Hemos recibido requisiciones de Gobiernos para compartir información de nuestros clientes, lo que hacemos es una contrademanda al Gobierno para saber para qué la necesita, hasta ahora no nos ha ganado ningún gobierno", señaló.



Microsoft presentó Office 365, una plataforma que combina herramientas como chats y videollamadas con las aplicaciones de operación como Word y Excel para administrar las operaciones de la empresa y guardar la información en la nube, cuyo costo es de 20 dólares mensuales por usuario y que otorgaría beneficios a las compañías en colaboración, movilidad, ahorros y seguridad.