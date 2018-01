En 30 años podría acabarse el chocolate... pero ellos ya diseñan una solución

¿Eres amante del chocolate? Hay malas noticias para ti. Las plantas de cacao podrían desaparecer en 2050 debido a las temperaturas más cálidas y condiciones climáticas más secas.



Científicos de la Universidad de California hicieron una alianza con la compañía Mars, la productora de los Snickers, para intentar salvar el cultivo antes de que sea demasiado tarde.



Están explorando la posibilidad de utilizar la tecnología de edición del genoma (CRISPR, por sus siglas en inglés) para crear cultivos que puedan sobrevivir a los nuevos desafíos.



La tecnología CRISPR actúa como unas tijeras moleculares capaces de cortar cualquier secuencia de ADN del genoma y permitir la inserción de cambios en la misma, de acuerdo con el sitio Genética Médica.



En el edificio de biociencias de la Universidad de California, un grupo de científicos, bajo la supervisión de Myeong-Je Cho, directora de genómica vegetal de ese instituto, cultiva varias plantas de cacao verde que podrían ser capaces de sobrevivir a un clima más cálido, gracias a la tecnología CRISPR, que permite pequeños y precisos ajustes al ADN.



Si todo sale según lo planeado, podrían desarrollar plantas de cacao que no se marchiten o se pudran ante el clima, eliminando la necesidad de reubicar granjas.



Estos ajustes ya se están utilizando para hacer a los cultivos más baratos y confiables, pero su uso más importante puede ser en países en desarrollo, donde muchas de las plantas en las que la gente confía para evitar el hambre se ven amenazadas por el cambio climático, así como por más plagas y la falta de agua.



Más de la mitad del chocolate del mundo proviene de solo dos países de África occidental: Costa de Marfil y Ghana, pero esas áreas no serán adecuadas para el chocolate en las próximas décadas. Para el 2050, se espera que el aumento de las temperaturas empuje a las regiones productoras de chocolate más de mil pies (300 metros) cuesta arriba a terrenos montañosos, muchos de los cuales se conservan actualmente para la vida silvestre, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.



Mars, consciente de estos y otros problemas por el cambio climático, anunció en septiembre pasado una inversión por mil millones de dólares en el proyecto "sostenibilidad en una generación", que tiene como objetivo reducir en más del 60 por ciento la huella de carbono que generan su negocio y su cadena de suministro.



"Estamos tratando de llegar por todos lados", dijo a Business Insider Barry Parkin, director de sustentabilidad de Mars. "Obviamente hay compromisos a los que el mundo se está inclinando, pero, francamente, no creemos que lleguemos allí lo suficientemente rápido".



Jennifer Doudna, la genetista de la Universidad de Berkeley que inventó el CRISPR, también está supervisando la colaboración con Mars.



Aunque su herramienta ha recibido más atención por su potencial para erradicar las enfermedades humanas y crear los llamados "bebés de diseño", Doudna cree que las aplicaciones más profundas de sus descubrimiento no serán en los humanos sino en los alimentos que consumen.



Doudna, una aficionada de los tomates, cree que su herramienta puede beneficiar a todos, desde las grandes compañías de alimentos como Mars hasta aficionados individuales como ella.



En el laboratorio del Instituto de Genómica Innovadora, muchos de los esfuerzos de los estudiantes de posgrado se centran en el uso de CRISPR para beneficiar a los pequeños agricultores. Uno de estos proyectos tiene como objetivo proteger a la yuca -un cultivo clave que evita que millones de personas mueran de hambre cada año- del cambio climático, modificando su ADN.