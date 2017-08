¿Eres adicto a tu celular? ¡Cuidado con la luz azul!

Síntomas como visión borrosa, ardor en los ojos, dolores de cabeza y perturbación del sueño explican el Cansancio Ocular Digital, una afección real definida como el malestar ocular físico después de pasar dos horas o más frente a una pantalla digital y principalmente lo padecen los jóvenes menores de 30 años.



“La tecnología ha transformado por completo la exigencia para nuestros ojos”, señala Roy Hessel, presidente y director general de Clearly Group, el mayor vendedor online en el mundo de armazones para lentes.



Cuanto más tiempo estés expuesto a la luz LED de las pantallas de tu oficina y la luz azul de tu smartphone, mayores serán los síntomas de esta afectación óptica, hasta hablar de daños en la retina y la degeneración macular con una pérdida irreversible de la visión.



En uno de sus artículos publicados en el blog del Foro Económico Mundial (WEF), Hessel expone la clase de luz emitida por la mayoría de los dispositivos digitales: la luz azul contiene más energía que los colores cálidos, como naranjas y rojos, y se conoce como luz visible de alta energía (HEV, high energy visual light).



Las pantallas digitales y la iluminación fluorescente y LED de la oficina han aumentado considerablemente nuestra exposición a esta luz azul, que en abundancia aumenta nuestro estado de alerta durante el día pero llegado el momento en el que nos “inundamos” de ella de manera constante, la exposición sostenida puede sumarse y evitar que nuestros cuerpos se sumerjan en un sueño saludable, explica el pionero en la venta de gafas en línea desde 2005 cuando fundó EyeBuyDirect.



A diferencia de la luz ultravioleta, los ojos humanos no pueden filtrar la luz azul o luz HEV. Más preocupante aún, estudios recientes sugieren que la luz HEV puede contribuir a daños en la retina y la degeneración macular, una pérdida irreversible de la visión.



Las investigaciones sobre este tema solo han comenzado, pero los datos tempranos sugieren un vínculo entre exposición a largo plazo y graves consecuencias.



Ya dos tercios de los estadounidenses experimentan estos síntomas como consecuencia del uso prolongado de dispositivos electrónicos como computadoras, tabletas y teléfonos celulares y es que según la agencia Nielsen,, los mayores de 18 años en ese país pasan 11 horas por día utilizando medios electrónicos.



En México hay 70 millones de internautas y el tiempo de conexión es en promedio de 8 horas, según reveló el XIII Estudio sobre los Hábitos de los Internautas en México publicado por la Asociación de Internet. La conexión de Internet supera a la televisión que es de tres horas.



REGLA 20-20-20



El estar online todo el tiempo hace que el Cansancio Ocular Óptico se presente principalmente en los millennials, en Estados Unidos un 73 por ciento de los adultos menores de 30 años lo experimenta.



Simples cambios en el estilo de vida y menor exposición a la tecnología, pueden marcar una diferencia significativa en la salud visual señala Roy Hessel.



“Soy un acérrimo defensor de la regla 20-20-20 en nuestra oficina de Clearly: tomar un descanso de 20 segundos cada 20 minutos para mirar hacia otra cosa situada a 20 pies de distancia (6 metros)”, recomienda el directivo.



Otros pequeños hábitos como parpadear con más frecuencia lubrica el ojo, puedes ajustar el tamaño de la letra o el brillo de la pantalla y sentarte más lejos de ella.



También hay recursos tecnológicos para aminorar el impacto de la luz HEV. Los dispositivos móviles que ejecutan las versiones recientes del iOS de Apple tienen una función denominada Night Shift que desplaza lo colores de la pantalla hacia el extremo más cálido del espectro visual.



F.lux es una aplicación que puede descargarse en muchas plataformas y que también permite hacer esto.