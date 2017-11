Empleados demandan a Tesla por ser 'semillero de comportamiento racista'

La planta de producción de Tesla es un "semillero de comportamiento racista", afirmaron más de 100 empleados afroamericanos en una demanda en la que alegaron que los trabajadores negros en el fabricante de automóviles eléctricos sufren un acoso severo y generalizado.



Los empleados están solicitando permiso de un juez para demandar como grupo y están buscando pagos monetarios y punitivos por daños generales y no especificados, así como también una orden para que Tesla implemente políticas para prevenir y corregir el acoso.



"Aunque Tesla se destaca como una empresa innovadora a la vanguardia de la revolución del automóvil eléctrico, su procedimiento operativo estándar en la fábrica es de discriminación racial anterior a la era de los Derechos Civiles", dijeron los empleados en la demanda presentada el lunes en el Tribunal Superior del condado de Alameda, California.



Tesla tiene aproximadamente 33 mil empleados en todo el mundo, pero nunca ha publicado sus estadísticas de diversidad. Más de 10 mil empleados trabajan en su única planta de ensamblaje de automóviles en Fremont, California, donde el sindicato United Auto Workers lanzó una campaña para convencer a los trabajadores de unirse. En la llamada para hablar de los resultados más reciente, el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, reconoció que la compañía despidió recientemente a unos 700 trabajadores por bajo rendimiento.



La demanda fue presentada en nombre de Marcus Vaughn, que trabajó en la fábrica de Fremont desde el 23 de abril hasta el 31 de octubre. Vaughn alegó que los empleados y supervisores usaban regularmente la palabra 'Nigga' (que sólo usan entre ellos) a su alrededor y otros colegas negros. Vaughn dijo que se quejó por escrito a recursos humanos y a Musk y que fue despedido a fines de octubre por "no tener una actitud positiva".

Tesla no respondió de inmediato a una solicitud de comentario por correo electrónico.



Larry Organ, un abogado en California Civil Rights Law Group, dijo que Vaughn se comunicó con él después de que la firma de abogados demandó a Tesla en nombre de otros empleados afroamericanos que se quejaron de acoso racial este año.