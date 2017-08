Él gana hasta 100 mil pesos por jugar FIFA

Fanático del futbol y exjugador semiprofesional, Rodrigo Ulibarri decidió seguir gritando gol pero sentado frente a un televisor y una consola, de manera profesional.



Siempre existe alguien entre los grupos de trabajo y amigos que se jacta de ser el mejor jugando FIFA, pero el joven mexicano cuenta que existen torneos a nivel profesional, con premios de hasta 100 mil pesos, en los que los mejores de México se enfrentan. Él, a nivel nacional, los ha ganado casi todos.



En 2015, Ulibarri obtuvo el campeonato de la Copa Blockbuster y el Electronic Game Show (EGS), ambos en un lapso de una semana. Tras repetir el título del EGS en 2016, brincó este año a la escena internacional donde obtuvo el campeonato en el Festi Game de Chile y el tercer lugar en el FIFA Interactive World Cup en Londres. En dicho campeonato estaban en juego 200 mil dólares.





Hoy se dedica 100 por ciento a ser 'gamer’ o ‘Fifero’ como él se autodenomina. A sus 25 años, dejó su carrera en finanzas para prepararse y meterse a más torneos a nivel internacional.



“A nivel nacional siento que ya cumplí todas mis metas, ya lo gané todo. Y fui tercero del mundo y mi gran meta es quedar ahora campeón del mundo. Tener muy buen equipo en Ultimate Team, una delantera con Ronaldinho y Maradona que ya estarán disponibles en el FIFA 18, y seguir dándolo todo”, dijo en entrevista para El Financiero.



Cuando se le pregunta en qué consola prefiere jugar, responde contundente: “me da igual”. Aunque acepta que juega más en Play Station que en Xbox. En los certámenes en los que participa cada ‘gamer’ utiliza el equipo que ha armado en Ultimate Team, en el que existen jugadores a nivel mundial.



“Yo tengo invertidos cerca de 20 mil pesos en mi equipo, no es mucho”, asegura.



Para los torneos, Ulibarri juega de manera intensiva durante el primer mes después del lanzamiento de la nueva versión de FIFA, ya que cada año presenta nuevas actualizaciones.



“FIFA es un videojuego muy particular en cuanto a sus actualizaciones. Tienes que adaptarte a sus cambios. En mi caso disfruto mucho hacer fintas, CR7 y Neymar son mis jugadores favoritos. Si hay dos o tres nuevas fintas me las aprendo a ver cuáles puedo usar y de ahí me sigo jugando y haciendo pruebas con mi equipo y cambios de jugadores para el próximo torneo”, indicó.



Para ganar un torneo de este tipo, Ulibarri debe enfrentar a decenas de jugadores de entre los casi 700 que se inscriben. Lo que más le apasiona es la adrenalina dentro de un torneo.



“Imagínate un escenario enorme, con unos 2 mil o 3 mil chilenos gritándome en la final del Festi Game, todos en contra mía, con una pantalla grande. A mi lado Palomo y Kempes narrando la acción del juego en vivo, y yo ahí sentado con el control en la mano. Es una adrenalina tremenda y una presión increíble, es algo que no vives cuando juegas en tu cuarto y es lo que me encanta de esto”, concluyó.