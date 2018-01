El Coeficiente del Amor, el 'ingrediente secreto' en el éxito de Alibaba Group

El Coeficiente del Amor (LQ) es el ingrediente que las empresas que pretendan alcanzar el éxito deben sumar a su administración, junto con el coeficiente intelectual (IQ), el coeficiente emocional (EQ), mediante la incorporación de las mujeres, fue el mensaje que el fundador de Alibaba Group, Jack Ma, dio a los empresarios y líderes políticos reunidos en Davos, Suiza.



“Si quieres que tu compañía sea exitosa, que opera con sabiduría con cuidado, las mujeres son lo mejor, tienen un balance de las 3Q”, dijo en su intervención en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial (WEF).

Creo que si una persona quiere ser exitosa, debe tener un alto EQ; si no quiere perder rápidamente debe tener un alto IQ, pero si quiere ser respetado, debe tener un alto LQ, el cociente del amor, así que esas tres Q se ponen juntas



En presentaciones anteriores, Ma había explicado que el coeficiente del amor es algo que "las máquinas nunca van a tener".



"Una máquina no tiene corazón, no tiene alma, y no tiene creencias. Los seres humanos tienen almas, tienen creencias y tienen valores; somos creativos y estamos demostrando que podemos controlar a las máquinas", expuso el año pasado en el Foro Global de Negocios de Bloomberg.



Muchos secretos rodean a la firma china de comercio electrónico, que debutó en el mercado accionario en septiembre de 2014 (NYSE:BABA), con un precio de cierre en su primer día de operaciones en 93.89 dólares y hoy se cotiza en 195.7 dólares, y según su fundador, uno de ellos radica en el balance que le da a la organización, el contar con un 49 por ciento de los puestos de trabajo ocupados por mujeres.



Explicó que es una tasa muy alta para una compañía de tecnología. Sin embargo, señaló que Alibaba es una firma de comercio electrónico, lo que la incluye en la industria de servicios y “encontramos que las mujeres hacen mejor el trabajo que los hombres para esta industria”, comentó.



Confesó que uno de los secretos del éxito de Alibaba es el contar con mujeres ya que bajo su visión, una empresa dirigida sólo por hombres, no podrá ser sostenible. Cuando hay mujeres y hombres en la misma compañía se logra un balance, le agregan la parte emocional que nivela la toma de decisiones.



Para el millonario chino, la globalización no se podrá detener y en lugar de idear crear algo nuevo, dijo “hay que mejorarla”.



Señaló que la globalización ha mostrado grandes beneficios a la humanidad en los últimos años, pero aún hay espacio para mejorarla.



“Es más fácil que crear algo nuevo y nuestra generación tiene la responsabilidad o la oportunidad de mejorarla, hacerla simple, crecer el comercio debe ser simple. La siguiente era de la globalización debe crear oportunidades para los más jóvenes”, apuntó.