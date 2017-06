El auge de las criptomonedas más allá del bitcoin

Olvídense de las acciones estadounidenses y los activos de mercados emergentes, incluso pasen por alto al bitcoin. Quienes son lo suficientemente valientes como para invertir en el Salvaje Oeste de la tecnología son los que están haciendo su agosto.



Si bien el alza de bitcoin que batió récords cautiva a los mercados, la demanda de otras criptomonedas está aumentando en tanto las empresas captan millones en minutos, o incluso segundos, de inversores que quieren participar en la próxima gran startup tecnológica.



La semana pasada a uno de los fundadores de Mozilla, Bredan Eich, le llevó 30 segundos emitir unos 35 millones de dólares en fichas de atención básica (BAT, por la sigla en inglés), la unidad de intercambio en una plataforma de publicidad basada en blockchain construida sobre el navegador Brave de la empresa.



Las monedas digitales ligadas a la plataforma de blockchain y emitidas este año han aumentado su precio a más del doble desde que comenzó la negociación, de acuerdo con los datos que reunió Bloomberg. Las startups tecnológicas venden cada vez más monedas que pueden utilizarse en sus proyectos en lugar de recurrir a métodos de financiación tradicionales como el capital de riesgo.



Las aplicaciones y los sitios web relacionados con la mayoría de estas monedas aún están en la fase de desarrollo. La mayoría se vende por centavos de dólar de valor nominal y la volatilidad puede ser extrema. Las monedas que vendió este año TaaS, un fondo cerrado dedicado a los mercados de blockchain, duplicaron su precio en cinco semanas y luego cayeron 35 por ciento en dos días.



Pero si se puede soportar el riesgo, las recompensas son considerables. Las monedas de los 15 ICO (Oferta Inicial de Monedas) de este año de los que se tienen datos subieron en promedio más del 100 por ciento, mientras que las ofertas públicas iniciales en los Estados Unidos este año aumentaron 13 por ciento en promedio desde que comenzaron a operar.



"Ha habido una abrumadora demanda de monedas", dijo Ron Quaranta, presidente de The Wall Street Blockchain Alliancet. "Mucho de eso se basa en la especulación y en operadores que buscan obtener una ganancia rápida, pero también hay un motor fundamental que es la previsión de que el mercado de divisas digitales está madurando".



Este año se emitieron 44 monedas, según el sitio web de análisis de blockchain Smith & Crown. No todas cotizan inmediatamente después de las subastas, ya que algunas tienen períodos de consolidación. La moneda con la mayor alza, un salto del 500 por ciento desde que comenzó a negociarse el 30 de marzo, fue emitida por Edgeless, que está construyendo una plataforma descentralizada de juegos de apuestas. Esa venta no estuvo abierta a inversionistas con sede en Estados Unidos, ya que la compañía no tiene licencia para operar allí.



Aun con la creciente aceptación de blockchain por parte de empresas que van desde Toyota Motor Corp. a JPMorgan Chase & Co., algunos defensores de la tecnología dicen desconfiar de las monedas digitales debido a la exuberancia que se extiende por todo el mundo de las criptomonedas.



"Parece una moda pasajera y, como inversores profesionales, no es lo que hacemos", dijo David Dunn, presidente de Kingsbridge Wealth Management, que compró por primera vez bitcoins en 2014 y ha invertido en empresas relacionadas con blockchain. "Prefiero invertir en las empresas que utilizan la tecnología. Los especuladores podrían acabar teniendo razón, y esto se convierta en una inversión sólida debido al poder de la tecnología, pero no estamos en esa etapa".