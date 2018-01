Easy invertirá 400 mdp para ser 5% más barato que su competencia

La plataforma de transporte on demand Easy pretende incrementar se flota de conductores afiliados, expandir operaciones en la zona conurbada de la CDMX e invertir en tecnología para lograr mantenerse como la opción 5 por ciento más barata que su competencia y comisiones 10 por ciento más bajas para los choferes, por lo cual hará una inversión de 400 millones de pesos.



La inversión se hará a nivel nacional en un periodo de 12 meses y según la firma pretende impactar benéficamente a usuarios y conductores afiliados a la plataforma, mejorando el servicio y la experiencia de viaje, además, de buscar ofrecer mejores precios.



En entrevista para El Financiero, Ramón Escobar, Country Manager de Easy, indicó que para lograrlo se emplearán estrategias en cuestión de desarrollo de tecnología y se trabajará en la implementación de un modelo de negocio que combina a los mejores taxis del país con autos de particulares como otras aplicaciones, y un esquema de bajas comisiones para los afiliados.



“Descubrimos que el pasajero en México es muy sensible al precio y busca la opción más accesible. Como empresa Latinoamericana entendemos que el costo del viaje impacta de forma importante en la economía del usuario y por eso pretendemos mantenernos así”, señaló Escobar.



“Somos la única aplicación que tiene una gran flota de taxis dando servicios. Trabajamos desde los autos híbridos y autos particulares, hasta los mejores conductores de taxis, siendo una opción para quien le es indiferente si el auto es un privado o un vehículos rotulado, pero que quieren llegar del punto ‘A’ al punto ‘B’”, dijo.



Dijo que durante 2018 no se incrementarán las comisiones para los conductores, que son de 12 por ciento por cada viaje, lo que también ayuda a ser una opción 10 por ciento más rentable para los choferes.

En cuestiones de seguridad implementarán tecnología de Inteligencia Artificial y Machine Learning para analizar la data disponible de los viajes realizados en todos los países en donde tiene presencia a nivel Latinoamérica, con el fin de elevar los estándares de seguridad, incrementar las medidas de prevención y fortalecer los protocolos de atención en casos de emergencia.



“Lo principal que queremos lograr son tres cosas: vamos a incrementar nuestros recursos es decir contratar más personas para atención más oportuna y rápida al cliente, vamos a adquirir más flota para garantizar buenos niveles de servicio y la tercera en desarrollo y tecnología, como una de nuestras prioridades, es atacar de fondo los problemas locales, como la seguridad”, explicó.



“En México la seguridad es un tema muy sensible. Hoy tenemos datos y herramientas que nos ayudan a reducir el riesgo para que la delincuencia influya en nuestras operaciones”, indicó.



El directivo señaló que el 20 por ciento de choferes que se afilian diariamente no pasan los exámenes de confianza y parámetros de seguridad de Easy por lo que son rechazados pese a cumplir con requisitos del auto y de regulación, además de que cada mes, del total de conductores admitidos y en operación, alrededor del 3 por ciento salen de la plataforma por acciones preventivas relacionadas con el código de conducta y los esquemas de autorregulación de la app, basados en la calificación y opiniones de los usuarios.



Easy reportó un incremento de 120 por ciento en la cantidad de pasajeros al cierre de 2017 y de 80 por ciento en la cantidad de conductores activos en la plataforma.