9 de los 35 innovadores más talentosos de AL son mexicanos

La Universidad Panamericana y el MIT presentarán el 16 de noviembre a los 35 innovadores menores de 35 años de Latinoamérica, de los cuales nueve son mexicanos.



Mediante su publicación MIT Technology Review, el Instituto Tecnológico de Massachusetts entregará el reconocimiento especial durante el evento Innovators Under 35 LATAM para los jóvenes con proyectos en tecnología más disruptivos, elegidos de entre 2 mil aspirantes que fueron parte de la convocatoria.



“Cada año descubrimos de primera mano miles de historias de jóvenes que hacen la diferencia alrededor del mundo”, dijo en conferencia Marcela Valencia, directora de Innovators Under 35 LATAM.



“Cada uno de ellos ha convertido sus ideas en realidades que mejoran la calidad de vida de nuestras sociedades gracias a la tecnología. Muy pronto conoceremos 35 sueños cumplidos que se suman a nuestra prestigiosa comunidad para seguir construyendo un futuro mejor”, afirmó. "Puedo adelantarles como primicia, que nueve de ellos son mexicanos".



El evento se realizará en la Universidad Panamericana el 16 de noviembre. La intención de otorgar dicho reconocimiento, es reunir a la comunidad de emprendedores de la región y conectarlos entre ellos, indicó Valencia a El Financiero.



“Los proyectos ya deben estar muy avanzados, por más que tengas una gran idea, si no es sostenible, debes dejarlo. El emprendedor e innovador también requiere otros gastos que cubrir, entonces esos proyectos ya prácticamente son empresas ya constituidas”, agregó.



Javier Iglesias, director de Opinno en México destacó el espíritu emprendedor en México y dijo que el país es una punta de lanza del emprendimiento y la innovación en la región.



Durante la premiación habrá ponencias con expertos en emprendimiento y tecnología como Dirk Ahlborn, CEO de Hyperloop Transportation Technologies, Gerardo Jiménez Sánchez, profesor de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de Harvard, Luis Ita, country manager de Waze en México, entre otros.