4 de cada 5 países en AL no tienen estrategias de ciberseguridad

Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuatro de cada cinco países de la región no tienen estrategias de ciberseguridad o planes de protección de infraestructura crítica, dos de cada tres no cuentan con un centro de comando y control de seguridad cibernética y la gran mayoría de las fiscalías carece de capacidad para perseguir los delitos cibernéticos, entre otras carencias.



“Tenemos países que han desarrollado buenas políticas de ciberseguridad y han reformado sus regulaciones de acuerdo con el Convenio de Budapest, referente internacional para la lucha contra la ciberdelincuencia”, dice Erick Iriarte Ahon, abogado experto en nuevas tecnologías y propiedad intelectual y panelista de Colade 2017.



“Además Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, México y Uruguay han avanzado en gran forma en materia tecnológica, hasta el punto de que pudieran compararse con naciones desarrolladas de Europa o con Estados Unidos o con Japón. Pero en términos generales falta mucho por hacer en nuestra región porque los esfuerzos han sido aislados y no integrados. El problema no es la falta de tecnología ni de regulación, sino de implementación", asegura el especialista.

Este tema será parte de las discusiones durante las conferencias de Colade 2017, además de la protección de datos personales en la banca en la era del big data e IoT (Internet de las cosas), los retos legales en el uso de las monedas digitales y los Smart contracts en las operaciones bancarias, la biometría y su uso en las transacciones bancarias seguras, la seguridad en las aplicaciones móviles y la banca digital, así como la regulación de las Fintech y la gestión de riesgo; entre otros debates.



Iriarte Ahon, considera que el usuario es el eslabón más débil en la cadena de ciberseguridad del sistema bancario. “El sector financiero está realizando inmensas inversiones en el rubro de ciberseguridad para mantenerse estable y sólido, pero el usuario es probablemente el eslabón más débil en esta cadena de protección del sistema digital bancario”, opina el abogado.



El socio principal de Iriarte & Asociados participará como panelista en el XXXVI Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero (Colade 2017), cónclave anual organizado por la Asociación de Bancos del Ecuador (Asobanca) y de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), que esta vez se realizará el 11 y 12 de septiembre en Quito, Ecuador.



De acuerdo con el experto, las violaciones más comunes a los sistemas financieros se siguen realizando a través de medios tradicionales como cheques, cajeros automáticos y clonación de tarjetas; pero también en nuevos canales como la banca digital y los sistemas de pagos interbancarios internacionales. América Latina y el Caribe es el cuarto mayor mercado móvil del mundo y los riesgos se multiplicarán con el establecimiento de la “Internet de las cosas”, pues ya no sólo estarán interconectadas las computadoras sino un universo de máquinas y sensores inteligentes, controlando virtualmente todo lo que usamos a diario.