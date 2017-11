Crean 'supercombustible' para humanos

La etiqueta nutricional en una botella de tamaño pequeño de este líquido claro e inodoro desafía la explicación tradicional. Contiene 120 calorías, aproximadamente el equivalente a una abundante rebanada de pan, pero no contiene grasa, proteínas o carbohidratos.



Esas calorías en cambio provienen de las cetonas, un ingrediente que le gusta llamar "el cuarto macronutriente" a Geoff Woo, cofundador y CEO de una empresa emergente con sede en San Francisco llamada HVMN (que significa "Humano").



"No es una grasa, no es una proteína, no es un carbohidrato, pero tu cuerpo obtiene combustible", dijo Woo a Business Insider.



Michael Brandt y Geoffrey Woo, fundadores de HVMN. (Foto: HVMN)

Con eso en mente, Woo lanzó el primer producto de cetona de su compañía, una botella de 2.2 onzas llamada Ketone (cetona en inglés). La bebida, ahora disponible en preorden, promete una mayor capacidad y energía atléticas, así como una mayor concentración.



Para hacer el producto, HVMN aprovechó más de una década y 60 millones de dólares en investigación científica a través de una asociación exclusiva con la Universidad de Oxford.



La cetona podría aumentar el rendimiento 'a diferencia de todo lo que hemos visto'.



La mayoría de los alimentos que comemos contienen carbohidratos. Los carbohidratos en la fruta provienen de azúcares naturales; aquellos en papas, vegetales y pasta provienen de almidón. En última instancia, todos se descomponen en azúcar o glucosa para obtener energía.



Cuando se le roban carbohidratos, el cuerpo los convierte en grasa para obtener combustible.



En el proceso de excavar en sus reservas de grasa, el cuerpo libera moléculas llamadas cetonas. Una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos (también conocida como dieta cetogénica) es un atajo para el mismo objetivo.



En lugar de quedarse sin comida, alguien en la dieta ceto engaña al cuerpo haciéndole creer que se está muriendo de hambre arrebatando carbohidratos, su principal fuente de combustible.



Esta es la razón por la cual, mientras no consuma carbohidratos, puede incrementar su ingesta de alimentos grasos como mantequilla, bistec o queso y aun así perder peso. El cuerpo se convierte en una máquina de derretir grasa, produciendo cetonas para seguir funcionando.



Si pudiera ingerir esas cetonas directamente, en lugar de morirse de hambre o recurrir a una dieta ceto, esencialmente podría obtener una superpotencia.



Los estudios con atletas han encontrado que la combinación de cetonas y carbohidratos produce lo que Stubbs llamó un "efecto de apilamiento".

Ese aumento en el rendimiento es "diferente a todo lo que hemos visto antes", dijo Kieran Clarke, profesora de bioquímica fisiológica en Oxford, que lidera el encargo de traducir su trabajo sobre las cetonas y el rendimiento humano en la cetona de HVMN.



Esta es una bebida energética que va más allá de la cafeína

En un pequeño estudio publicado en julio de 2016 en la revista Cell Metabolism, Clarke dio una versión temprana de la bebida a base de cetona de HVMN a un grupo de ciclistas de élite (algunos de los cuales eran exolímpicos) y comparó cómo realizaron en un ejercicio de ciclismo de 30 minutos con un grupo que recibió una bebida rica en carbohidratos y otro que recibió una bebida rica en grasas.



Los ciclistas de alto rendimiento en la bebida de cetona rindieron un promedio de 400 metros más que quienes tomaron carbohidratos o grasa.



"No es como la cafeína ni nada, no es un estimulante", dijo Clarke. "Si no estás mirando lo que estás haciendo, piensas: 'Oh, estoy bien, todo parece normal', pero luego miras hacia abajo, y de repente ves, 'Oh, wow, ¡He ido mucho más allá de lo habitual! Lo encontrarás en una máquina de remo, por ejemplo, vas mucho más rápido y ni siquiera te diste cuenta".



Una botella de HVMN's Ketone entrega 25 gramos de beta-hidroxibutirato, una de las sustancias que el cuerpo produce durante un ayuno o un período de inanición.



En una hora después de consumir la bebida, puede elevar sus niveles de cetonas a un nivel similar al que vería después de al menos siete días de ayuno, dijo Woo. Esto se basa en dos pequeños estudios publicados en la revista Frontiers in Physiology en los cuales los adultos recibieron bebidas que contienen ésteres cetónicos o sales de cetonas, un suplemento que combina cetonas y sodio.