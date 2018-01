Coursera y Google lanzan el primer certificado en TI

A partir de este martes 16 de enero estará disponible en Coursera el Certificado Profesional de Soporte de Tecnologías de la Información (TI) de Google, que en un periodo de entre 8 y 12 meses preparará a los interesados con herramientas para acceder a puestos de mayor nivel en diferentes ámbitos.



En entrevista para EL FINANCIERO, Natalie Van Kleef Conley, Manager y representante de Google en el proyecto, destacó que este programa no es exclusivo de personas con background tecnológico y que las habilidades que se adquieren en el curso no serán exclusivas de profesionales y empresas del sector tecnológico en los próximos años.



“Está pensado para que cualquiera tenga acceso. Incluso las personas sin ningún background en TI pueden ir y tomar el curso”, dijo.



“Los alumnos podrán compartir su información y los conocimientos adquiridos con diferentes empresas, y hay muchas interesadas en escuchar y buscar a estas personas preparadas en soporte técnico de nivel inicial, como Bank of America, Wal-Mart, GE Digital, PNC Bank y por supuesto Google”, señaló.



Esto se logrará gracias a los laboratorios prácticos que incluye el programa para que los alumnos obtengan experiencia en la solución de problemas reales.



Según Van Kleef, la demanda de estos profesionales se incrementa cada vez más. Datos de Google indican que actualmente en Estados Unidos existen 150 mil puestos vacantes para soporte de TI, que la hace una de las ocupaciones de mayor crecimiento en ese país.



“Para 2026 la demanda de estos empleos crecerá cerca de 10 por ciento, y en los años posteriores solo se irá incrementando así que la demanda es muy alta”, indicó



“Seguimos trabajando bajo la filosofía de brindarle a más gente la mejor educación y las herramientas que requiere para obtener un mejor trabajo y mejores habilidades”, dijo a EL FINANCIERO Kevin Mills, líder de alianzas corporativas de Coursera.



“Aprenderán lo que requieren para obtener un trabajo básico o de primer nivel en operaciones tecnológicas como computer networking, ciberseguridad, soporte técnico y administración”, dijo.



Coursera será la única plataforma en la que el Certificado Profesional de Soporte de TI de Google estará disponible y tendrá un costo de 49 dólares mensuales. Éste es el primer programa de certificación en el rubro y fue desarrollado por expertos en la materia de Google.



De acuerdo con Harvard Business School, el soporte de TI es uno de los trabajos que requieren certificación aunque no necesariamente se trate de un título universitario.



El programa consta de 6 módulos: Conocimiento básico de Soporte Técnico; Los Bits y Bytes de Computer Networking; Operación de Sistemas y Tú: Convirtiéndose en un Power User; Sistemas de Administración e Infraestructura de TI; Automatización de las Tecnologías de la Información; Seguridad en TI: Defensas contra las artes oscuras digitales.



Para principiantes, el programa tiene una duración de 36 semanas con 64 horas de video, 26 laboratorios interactivos, 31 asignaturas de codificación y 10 horas de clase semanales.