Cómo tomar fotos dignas de un profesional con ayuda de Google

La Inteligencia Artificial, aunque no te convertirá en fotógrafo profesional, te puede ayudar a capturar escenas y momentos con la estética, simetría y tonalidades perfectas, tan solo con tu celular.



Google presentó las nuevas funciones de su aplicación Google Fotos que mediante un algoritmo reconoce el mejor ángulo y le pone filtros a las imágenes para convertirlas de una fotografía normal a una auténtica postal.



La empresa trabajó de la mano de sus fotógrafos digitales encargados de Street View, que recorrieron cerca de 40 mil lugares y tomaron fotos panorámicas. Mediante el Machine Learning, la aplicación encontró los mejores ángulos de las imágenes de dicho proyecto, les puso filtros y logró fotografías más bellas.

1

"Para entrenar al algoritmo, Google utilizó una 'Red generativa de adversarios (GAN)' que consiste en dos redes neuronales que inician el proceso de aprendizaje, donde un Modelo negativo discriminativo trata de distinguir los mejores resultados de los profesionales", explica la tecnológica.



Tras tomar fotografías, la aplicación le da al usuario la opción automática de 'Fotografía con estilo'. En caso de no utilizarla, se puede realizar la edición de manera manual.



Manuel Espinosa es un Instagramer que se niega a considerarse fotógrafo, por respeto a quienes ejercen dicha profesión. En su cuenta de Instagram, que tiene 118 mil seguidores, publica fotos y videos breves sobre paisajes y 'running' que utilizan el algoritmo de Google Fotos para ser más estéticas.



Él considera que no se necesita cargar una cámara profesional y una computadora poderosa para salir a la calle y tomar fotos de alta calidad, y que la tecnología es para el usuario convencional una oportunidad de retratar momentos de manera profesional, mientras que para un fotógrafo un reto para ser más creativo.



"Algunos fotógrafos tienen miedo de un algoritmo que te ayude a escoger la foto más estética, sí hay un poco de presión, pero no lo veo de esa manera sino como una oportunidad de colaborar entre humano y tecnología", indicó.



"(La tecnología) ayuda a la industria de la fotografía a cada vez ser más creativa, nos están pisando los talones los algoritmos y eso nos ayuda a innovar y hacer un trabajo más creativo", agregó.



Otro de los aspectos en los que el Machine Learning entra en acción en la app de Google Fotos es al momento de buscar las fotografías. En lugar de hacerlo manual, la aplicación habilitó una búsqueda que clasifica las fotografías dependiendo de la palabra clave.



"Lo hace muy fácil, estás platicando de ese día o momento, buscas la foto manual y no la encuentras, esta herramienta te puede ayudar a encontrar rápido las fotografías y pasar un buen momento", indicó durante la presentación Manuel Alba, director de Marketing de Google.



"Incluso en la búsqueda, si pones el emoji de perrito, te encuentra fotos de mascotas; eso se me hace súper tecnológico y súper bonito, aparte es divertido", agregó Espinoza.



LOS TIPS DE UN PROFESIONAL



El primer aspecto en el que debes poner atención es la Simetría. Encuadrar una imagen se vuelve muy fácil cuando se utiliza el 'grid' o cuadrícula del teléfono, que la mayoría de los móviles tienen. Espinosa recomienda poner demasiada atención en el encuadre, aunque asegura que en caso de que la imagen salga chueca, Instagram te da una opción de enderezar que suele ser efectiva.



"Yo tengo un problema con las imágenes chuecas. Por lo general las enderezó en Instagram, así que puede funcionar", dijo.



Otra recomendación de 'Manu' es jugar con el 'claro-oscuro'. Siempre es bueno saber utilizar la luz y la sombra, manejar un poco la iluminación natural te puede dar muy buenas fotografías. También los amaneceres y atardeceres te dan muy buenas imágenes con iluminación natural.



Los reflejos son otro factor que pueden darle un toque artístico a las imágenes, según 'Manu'. "Amo los charcos, aunque la gente odia esos días lluviosos, yo los amo porque te pueden dar imágenes padrísimas", dijo.



Como recomendación, al tomar fotografías con charcos, asegura que un buen tip es poner el celular de cabeza y acercarlo al charco, para que la cámara esté más cerca del agua y pueda tener una mejor perspectiva del reflejo que se quiere plasmar.