Seis trucos para ahorrar datos móviles en Android

Hoy en día es primordial acceder a internet desde un smartphone o tablet, lo que implica un consumo constante de datos que finalmente hay pagar. Si bien cada vez se ofrecen límites más anchos para poder gastar tus megas, nunca es suficiente, sobre todo cuando subimos fotografías o queremos ver algún video.



Habría que preguntarnos también de qué manera podemos limitar nuestro consumo para que a fin de mes no tengamos un cargo extra en nuestra factura. Generalmente las aplicaciones que más consumen datos móviles son WhatsApp, Facebook, Instagram, Netflix, Spotify y YouTube.



Por todo esto, aquí te dejamos seis trucos para poder ahorrar tus datos móviles desde el sistema operativo Android.

1.- En Facebook

Para evitar consumo de datos, lo primero que debes desactivar es la reproducción automática de videos. Para ello, debemos ir a la configuración de Facebook dentro de la propia app (el icono con tres líneas horizontales), después a Configuración de aplicaciones + Reproducción automática y marcamos, o bien sólo por WiFi o directamente desactivamos la reproducción automática del todo.



2.- En WhatsApp

Podemos evitar que se descargue automáticamente el contenido multimedia que alguien comparte con nosotros en los canales. Vete a Ajustes + Uso de datos + Descarga automática + Conectado a datos móviles y desactivar las opciones que hay (fotos, audio, video, documentos).



Podrás descargar el contenido a mano, pero así sólo lo harás cuando tengas WiFi disponible. Si usas las llamadas de WhatsApp, puedes marcar también Disminuir uso de datos en Ajustes de llamadas; lo encontrarás en Ajustes + Uso de datos.



Ahorrarás muchos datos si las copias de seguridad de WhatsApp se hacen sólo vía WiFi en vez de por datos móviles. Para ello tenemos que ir a Ajustes + Chats + Copia de seguridad + Ajustes de Google Drive + Guardar usando y marcar la opción WiFi en vez de WiFi o datos móviles.

3.- En Instagram

El principal problema de esta red social en cuanto al consumo de datos también está en la reproducción o descarga automática de fotos y videos. Dentro de la app, vamos a nuestro perfil y luego a la configuración (esquina superior derecha). En Uso de datos móviles activamos la opción. Tardarán más en cargarse los videos y fotografías, pero al menos no se irán tus datos en minutos.



4.- En Netflix

Verlo en tu smartphone o tablet puede acabar con tu plan de datos móviles en pocos días. Una solución pasa por bajar la calidad del video. Ten en cuenta que viendo series o películas en una pantalla más reducida no notarás tanto la diferencia de si es HD o SD.



Un buen truco para aprovechar Netflix al máximo es cambiando la calidad de video desde Cuenta + Mi perfil + Configuración de reproducción + Uso de datos por pantalla. Lo bueno es que verás cuánto consumirás por hora según la calidad: Bajo (0.3 GB por hora), Mediano (0.7 GB por hora) o Alto (3 GB por hora).



5.- En YouTube

Podemos limitar que los videos en alta definición (los que más consumen) se reproduzcan a resolución normal cuando no hay WiFi. Desde Ajustes + YouTube activamos la opción Ver en HD (sólo WiFi).



Por otro lado, podemos cambiar la resolución de cada video que vemos. En Android, una vez eliges una resolución, los demás videos se reproducirán a la misma calidad (que va de los 144p a los 1080p). Con elegir 360p o 480p es suficiente.



6.- En Spotify

En esta app podemos descargar álbumes y canciones cuando tengamos conexión WiFi y así reproducirlos en nuestro smartphone o tablet en cualquier momento.



Otra posibilidad es cambiar la calidad de reproducción. A menos calidad, más ahorro de datos. Puedes hacerlo desde la app de Spotify, Tu biblioteca + Configuración + Calidad de la música y en Streaming, cambiar Automática por Normal, que es la mínima (96kbit/s).



A nivel general, podemos limitar el uso de datos del sistema Android, y en consecuencia, de las aplicaciones. Desde Ajustes + Conexiones inalámbricas y redes + Uso de datos, podemos ver un historial del consumo que hemos hecho previamente y ver también la lista de apps más consumen datos.