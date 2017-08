5 casos en los que nos defraudaron (o lo intentaron) en WhatsApp

La más reciente estafa que se difundió por mensajes de WhatsApp fue la falsa promoción de boletos de avión a precios increíblemente bajos, mentira por la que la aerolínea hizo un llamado a los viajeros y usuarios a no adquirir ningún boleto de avión si no se trata de sitios oficiales.



A continuación, 5 casos en los que los defraudadores utilizaron la app de mensajería instantánea como vía de propagación:



LA FLOR DE LA ABUNDANCIA

Desde 2016, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advirtió de los riesgos de ahorrar o invertir en esquemas piramidales, derivado de los constantes reportes del esquema ‘Flor de la abundancia’.



Este esquema funcionaba de la siguiente forma: el organizador, que es la persona que está en el centro de la flor o en la cima de la pirámide, crea un grupo en WhatsApp y agrega a dos personas de apoyo que se encargarán de reclutar a dos personas más cada uno y así sucesivamente. Todos los reclutados dan una aportación que va de los 3 mil hasta los 20 mil pesos, con la finalidad de subir de nivel y verse beneficiados posteriormente.



Para mantener este sistema se debe seguir aportando cada vez más dinero, por lo que llega un punto en el que se vuelve insostenible, y al romperse la cadena, terminan disolviendo el esquema antes de que quienes ya aportaron su dinero puedan recuperarlo.



LA CFE, OTRO NOMBRE USADO POR DEFRAUDADORES

En noviembre de 2016 los usuarios de Whatsapp recibieron un mensaje falso titulado como IMPORTANTE, en el que los ciberdelincuentes enviaban una liga que dirigía a un sitio falso, invitando a incorporarse a un supuesto programa de cambio de medidores. Además de solicitar una ‘cooperación’, el sitio falso pretendía recabar información de los usuarios con fines desconocidos.



La dependencia negó posteriormente que el sitio y el programa fueran reales. “El programa de sustitución de medidores que impulsa la CFE es totalmente gratuito y tiene como objetivo modernizar los equipos de medición actuales por equipos electrónicos digitales para asegurar una correcta medición del consumo de energía eléctrica de los clientes”, dijo en un comunicado.

¿DESCARGAR WHATSAPP WEB?

Es del conocimiento común que utilizar WhatsApp desde tu ordenador es relativamente fácil. Únicamente se requiere escanear un código QR y los chats pasarán a la pantalla de tu ordenador.



Pero no faltó quien, ante el desconocimiento, descargó una supuesta aplicación para web, lo que evidentemente era falso.



En este caso fueron varios los sitios fraudulentos que se lanzaron a la web promocionando la ‘descarga de Whatsapp para ordenador’ sin costo alguno, pero que en realidad era un troyano que permitía a los ciberdelincuentes obtener información como contraseñas e incluso datos bancarios.



EL QUE NADA DEBE…

“Tienes un adeudo de 22 mil pesos, si no lo reconoces, entra aquí”, es un mensaje común de defraudadores vía Whatsapp. Y pese a que es del común conocimiento que las instituciones bancarias no solicitan datos mediante aplicaciones digitales, existe gente que sigue cayendo.



La Condusef ha alertado sobre diversos casos de este tipo de mensajes e incluso llamadas a nombre de Bancomer y HSBC. Luego de recibir el mensaje, puedes dar clic en la liga o contestar “No” al mensaje, en ambos casos un operador se pone en contacto con el cliente y le pide ingresar al sitio web bancomercancelacionesmx.com para que supuestamente cancelen el movimiento.



Dicho operador, pide que ingreses datos como el NIP de tu tarjeta, correo electrónico y tu nombre.



El caso de HSBC es muy similar. “HSBC POR INTERNET: servicios en línea bloqueados, por su seguridad siga las instrucciones”, dicta el mensaje. Al darle clic, se abre un sitio apócrifo del banco en el que solicitan datos como contraseñas, nombre completo, correo electrónico, fecha de nacimiento, entre otros.

LO BARATO PUEDE SALIR MUUUY CARO

Existen ofertas demasiado baratas para ser reales. Así como los boletos de Aeroméxico, se han reportado anuncios de departamentos en renta o venta a precios extremadamente bajos, que al despertar el interés del usuario, lo contactan vía correo electrónico solicitando información personal e indican que para rentar el departamento se deben pagar mínimo seis meses de renta.



Starbucks es otra empresa cuyo nombre fue utilizado por defraudadores para enviar mensajes en los que se solicitaba el llenado de una encuesta de la cadena a cambio de dinero para consumirlo en la cafetería.



La encuesta iba acompañada de un enlace externo, por lo que si la víctima seguía, se desplegaba una pantalla en la que los estafadores prometían un regalo, pero para recibirlo, se requería compartir la encuesta con la menos 10 contactos.



La intención, era recabar información de usuarios y números telefónicos para la propagación de spam y virus.