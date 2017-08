'Boom' del bitcoin lo lleva a un nuevo récord 

Si eres fanático de Friedrich Nietzsche o Kelly Clarkson, el famoso dicho "lo que no te mata te hace más fuerte" ciertamente se aplica a bitcoin.



La moneda digital alcanzó otro récord este viernes después de soportar una división la semana pasada que amenazaba con poner en peligro su creciente aceptación como un medio alternativo de intercambio y su legitimidad como un activo.



El frenesí especulativo que la ha ayudado a subir más del triple este año, hasta 3 mil 560.55 dólares casi la ha convertido en un nombre familiar, vinculando la criptomoneda a todo, desde Game of Thrones hasta el precio de los aguacates.

Y es que ciertamente la moneda digital ya se ha hecho tan común, que hasta la industria del cine y la TV se ha visto involucrada de alguna forma. Piratas informáticos han solicitado el pago en bitcoins por el rescate de material sustraído de exitosas series como Orange Is the New Black.



Asimismo, el bitcoin podría financiar muchas cosas más, entre ellas comprar con una sola criptomoneda 100 cajas de 10 kilogramos de aguacate Hass.



Mientras se debatía acaloradamente si bitcoin es sólo una burbuja, la moneda ha subido más del 25 por ciento en la última semana. Eso condujo a otra acalorada discusión sobre si finalmente llegará a 5 mil dólares y hay inversionistas que reflexionan sobre una cita menos conocida del filósofo alemán del siglo XIX: "No hay hechos, sólo interpretaciones".